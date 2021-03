Aos 82 anos, falece Dona Tita, de insuficiência respiratória, em Taquaruçu

Faleceu neste sábado, 6, Lauziranita Borges Tum, mais conhecida como Dona Tita, aos 82 anos, de insuficiência respiratória, em Taquaruçu. Dona Tita é mãe da jornalista e diretora do Portal T1 Notícias, Roberta Tum.

Dona Tita construiu um legado de luta, companheirismo e amor. Ela deixa cinco filhos, familiares e amigos.

Roberta tem um amor incondicional pela mãe, de quem cuidava e se orgulhava. Ela sempre fez questão de explanar que dona Tita é sua companheira de vida. “Minha rainha, vá em Paz! Até a volta! Nosso amor te segue”, expressou a jornalista em uma postagem no Whatsapp.

A equipe do T1 se solidariza e deseja paz e conforto para a jornalista e toda a sua família.

Velório

O velório de Dona Tita acontece neste sábado, 6, em Taquaruçu, a partir das 22 horas, e será aberto apenas para os familiares.

Notas de Pesar

A perda causou muita comoção entre jornalistas e autoridades políticas do Tocantins. Confira as notas de pesar:

Nota de pesar – Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins

O Sindjor-TO se solidariza com a jornalista Roberta Tum e família, que neste sábado, 6, se despedem da matriarca Lauziranita Borges de Andrade, de 82 anos.

Quem conhece a Roberta sabe da devoção que ela cultiva pela mãe, sua amiga e companheira de vida. Embora a partida física seja deveras dolorida, sabemos que conexões como essas se fazem presentes eternamente em nossos corações.

A nossa colega jornalista os nossos sentimentos, e o desejo que Deus ampare os familiares e amigos nesse momento de despedida terrena.

Nota de pesar – Prefeita Cinthia Ribeiro

Coração triste com o falecimento da Dona Tita, mãe da querida amiga Roberta Tum. Não há palavras que confortem … mãe é nossa ligação com o mundo, com o divino, o elo mais abençoado e forte que temos na vida.

Que Deus te traga paz, força e muita luz.

Nota de pesar – Governador Mauro Carlesse

É com tristeza que manifesto meu pesar pelo falecimento de Lauziranita Borges Tum, mãe do servidor público do Estado, Nadim Tum e da jornalista Roberta Tum, ocorrido neste sábado, 6.

Dona Tita , como era conhecida, tinha 82 anos. Goiana, escolheu o nosso Estado pra morar e trabalhar com os cinco filhos.

Neste momento de dor, venho prestar minha solidariedade à família e pedir ao nosso Deus que dê conforto a todos para superar essa irreparável perda. A todos os meus sentimentos.

Nota de pesar – Vice-governador Wanderlei Barbosa

Foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento de dona Lauziranita Borges de Andrade Tum, de 82 anos, mais conhecida por dona Tita, ocorrido neste sábado, 6.

Dona Tita, mãe do servidor público do Estado, Nadim Tum e da jornalista Roberta Tum, foi professora do primário, durante mais de 25 anos, em Goiás, e mudou-se para o Tocantins, há mais de 15 anos.

Neste momento de luto e tristeza, externo as mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando que Deus conforte e console seus corações.

Nota de pesar – Deputada Professora Dorinha

A deputada federal Professora Dorinha lamenta profundamente a morte da mãe da jornalista Roberta Tum, Lauziranita Borges de Andrade, também conhecida como dona Tita, de 82 anos, que veio a óbito neste sábado, 6 de março.

A parlamentar se solidariza com a jornalista Roberta, familiares e amigos para que Deus os conforte neste momento difícil. A partida de dona Tita deixa um legado de carinho e amizades.

Nota de pesar – Coletivo SOMOS

Recebemos neste sábado, 06 de março, a triste notícia do falecimento da Sra. Lauziranita Borges de Andrade, mãe da Ya Ifalore Efuntola Ayelabola, Roberta de Osoguiã (Roberta Tum).

Neste momento pedimos aos orixás que confortem os familiares e amigos, em especial a Roberta, Renata, Nacim e Nadim, para que possam ter forças em um momento tão doloroso como este.

Que Olorum receba Dona Lauziranita de braços abertos!

Nota de Pesar – Deputado estadual Olyntho

Neste momento de tristeza, solidarizamos com a jornalista Roberta Tum e família, que neste sábado, 6, perderam a matriarca Lauziranita Borges de Andrade, de 82 anos.

Pedimos a Deus forças e conforto aos corações dos familiares e amigos.

Nota de Pesar – Lázaro Botelho e Valderez Castelo Branco

Foi com pesar que recebemos neste sábado, 06, a notícia do falecimento da Sra. Lauziranita Borges de Andrade, mãe da jornalista Roberta Tum.

Neste momento tão doloroso, rogamos a Deus para que dê forças a todos os familiares e amigos, especialmente para a nossa querida Roberta, para que enfrentem este momento de irreparável perda, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé.

Nota de Pesar – Deputado estadual e vice-presidente do MDB-TO, Nilton Franco

Recebi com tristeza, neste sábado (06/03), a notícia da morte da Lauziranita Borges de Andrade, Dona Tita, mãe da jornalista Roberta Tum.

Me solidarizo com todos os familiares especialmente a jornalista Roberta Tum nesse momento de dor e despedida. Peço a Deus que conforte aqueles que desfrutavam da sua companhia.

Nota de Pesar – Deputada estadual Claudia Lélis e família

Com muita tristeza e pesar recebi a notícia do falecimento da mãe da minha amiga a jornalista Roberta Tum, dona Lauziranita Borges de Andrade, de 82 anos, neste sábado, 06 de março.

Tive a oportunidade de conhecer dona Dita, como era carinhosamente chamada pelos mais próximos, e sua sabedoria sempre me impressionaram. Uma mãe e avó dedicada a sua família e que deixa um legado de amor, fé e caridade com o próximo.

Nesse momento de dor rogo a Deus que conforte familiares e amigos, em especial a minha amiga Roberta Tum, uma filha amorosa e dedicada.

Que Deus em sua infinita bondade conforte a todos.

Nota de Pesar – Deputado federal Vicentinho Júnior

Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Lauziranita Borges de Andrade, Dona Tita, mãe da jornalista Roberta Tum. Sei que neste momento não há palavras que preencham o vazio da despedida, mas que as lembranças dos momentos compartilhados possa aliviar essa dor. Rogo a Deus, que Lhe dê muita força e conforte todos os corações enlutados.

Meus sinceros pêsames e um fraterno abraço.

Nota de pesar – Deputado Vilmar, presidente do Solidariedade-TO

Solidarizo-me com a jornalista Roberta Tum, seus irmãos e toda família, que neste sábado, 6, perderam sua matriarca, dona Lauziranita Borges, 82 anos.

Neste momento de dor e de despedida, nos unimos em oração rogando por paz e consolo.

Nota de pesar – Governança Turística de Taquaruçu

Pela passagem espiritual de nossa irmã Lauziranita Borges Tum

Nossa amiga e irmã de luta do nosso distrito, a jornalista Roberta Tum, ganhou uma bela estrela no céu, subiu em sua defesa a sua rainha e companheira de vida, a Irmã Lauziranita Borges Tum exemplo entre nós de amor e dedicação à família. Nossos sinceros votos de pesar e consideração por esse momento difícil, que o seu coração se conforte na luz divina do amor, estamos todos em sintonia mentalizando força para você e toda sua família.

Nota de pesar – Deputado Valdemar Júnior

É com pesar que venho manifestar a amiga jornalista Roberta Tum e família, o mais profundo sentimento de tristeza, pelo falecimento de sua mãe, a senhora Lauziranita Borges de Andrade, carinhosamente conhecida como Dona Tita, de 82 anos, ocorrido neste sábado, dia 06.

Dona Tita era um grande exemplo de mulher, mãe e avó sempre dedicada à família, que deixa um legado de amor, companheirismo e solidariedade ao próximo.

Neste momento doloroso, venho externar meus mais sinceros sentimentos e me solidarizar com familiares, amigos em especial minha amiga Roberta. Que Deus conforte, dê forças e serenidade a todos para enfrentar esse momento de profunda tristeza.

Siga em paz Dona Tita.

Valdemar Júnior

Deputado Estadual