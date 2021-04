Unidades do Resolve Palmas voltam a atender com horário ampliado

As Unidades do Resolve Palmas voltam ao horário normal de atendimento a partir de segunda-feira,19, após um período de redução como medida de combate ao coronavírus. A mudança consta no Decreto N° 2.029/2021, publicado na quarta-feira, 15. O horário de funcionamento nas Unidades da Avenida JK e em Taquaralto volta a ser das 7h30 às 18h30. A unidade do Shopping Capim Dourado funciona das 11h30 às 21h.

O atendimento aos usuários continua sendo realizado através de agendamento pelos números de telefone disponíveis nas Unidades. Dúvidas também podem ser sanadas pelo email: resolvejk.emergencia@palmas.to.gov.br, válido para as três unidades.

Unidade JK

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana: 3212-7760/ 3212-7776

Secretaria de Finanças: 3212-7763 / 3212-7720 / 3212-7767.

Junta Militar: 3212-7765 (e-mail: atendimento.jsmpalmas.rc@gmail.com)

Retirada de processos nos serviços oferecidos pelas Secretarias de Finanças; de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs); e Fundação de Meio Ambiente: 3212-7775.

Para protocolar documentos direcionados às Secretarias Extraordinária de Assuntos Estratégicos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis; de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs); Fundação de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária: 3212-7774/ 3212-7764 ou ainda pelo seguinte endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/servicos/online/1/

Unidade Taquaralto

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana: 3212-7653

Secretaria de Finanças: 3212-7662

Junta Militar: 3212-7651 (e-mail: atendimento.jsmpalmas.rc@gmail.com)

Retirada de processos nos serviços oferecidos pelas Secretarias de Finanças; de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs); e Fundação de Meio Ambiente: 3212-7652.

Para protocolar documentos direcionados às Secretarias Extraordinária de Assuntos Estratégicos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis; de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs); Fundação de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária: 3212-7652 ou ainda pelo seguinte endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/servicos/online/1/

Unidade Capim Dourado

Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana: 3212-7216

Secretaria de Finanças: 3212-7256

Junta Militar: 3212-7206 (e-mail: atendimento.jsmpalmas.rc@gmail.com)

Retirada de processos nos serviços oferecidos pelas Secretarias de Finanças; de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs); e Fundação de Meio Ambiente: 3212-7206

Para protocolar documentos direcionados às Secretarias Extraordinária de Assuntos Estratégicos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis; de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs); Fundação de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária: 3212-7206 ou ainda pelo seguinte endereço eletrônico: https://www.palmas.to.gov.br/servicos/online/1/