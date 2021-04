Curso de brigadista de combate a incêndio vai atender trabalhadores rurais

Uma nova alternativa de cursos de brigadista de combate a incêndios florestais foi apresentada na manhã desta sexta-feira, 09, durante encontro remoto entre membros da Defesa Civil Estadual, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Tocantins) e Federação Estadual da Agricultura (FAET), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagro) e Agência de Desenvolvimento da Pecuária do Tocantins (Adapec). Todos membros do Comitê Estadual de Combate a Incêndio Florestal e Controle de Queimadas.

Esse tipo de curso já é desenvolvido há anos pela Defesa Civil Estadual, para as brigadas municipais, mas agora tem o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Tocantins), como novo ofertante para os trabalhadores rurais. Contudo, a execução vai depender do surgimento das demandas.

Segundo o diretor de Educação Profissional e Promoção Social do Senar Tocantins, José Claudio Faria Cruz, “o foco é o agricultor”.

“Nossa agenda é constituída mediante demanda, assim que as solicitações de treinamentos começam a ser realizadas, nós vamos liberando. O Senar vai até o campo ministrar o curso”, destacou.

O curso terá duração de 40 horas-aulas, com conteúdos teóricos e práticos. O agricultor interessado deverá ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos.

A grade do curso terá assuntos como as causas e consequência do fogo, mecanismos de transferência de calor, métodos de extinção do fogo, características da coluna de fumaça, as partes do incêndio rural, os equipamentos, ferramentas, EPIs, entre outros.

“Essa iniciativa mostra a importância do trabalho conjunto, porque sabemos que várias instituições fazem ações para inibir ou diminuir os impactos desse problema que é a queimada ilegal. O Comitê potencializa essas iniciativas e recebe essa oferta com satisfação”, disse o Tenente-Coronel Erivaldo Alves, Superintendente da Defesa Civil Estadual e Coordenador do Comitê do Fogo.

O Tenente-Coronel lembrou da proximidade do término do período chuvoso, começando então as primeiras etapas do Plano de Ação do Comitê do Fogo para 2021, com a prevenção aos incêndios florestais. “Ações de capacitação, de queima controlada e visitações orientativas são intensificadas agora, por entendermos que essa é a fase de prevenção, antes de se iniciar o período de queima”, explicou Alves. Além das instituições participantes da reunião o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – Ruraltins, que também faz parte do Comitê, se comprometeu a ajudar na divulgação junto ao público alvo.

O Senar Tocantins já está com sua agenda aberta para a solicitação do curso, que pode partir das Prefeituras e Sindicatos Rurais. À medida em que as turmas de até 15 alunos vão se formando, as aulas vão sendo ministradas.