Prefeitura de Palmas realiza teste de rastreio na população na próxima semana

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), oferecerá, na próxima semana, testes rápidos para a população de toda Capital. A testagem ocorrerá na Escola Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos, na Arno 44 (409 Norte), Feira Coberta da Arno 61 (503 Norte), Feira Coberta da Arno 33 (307 Norte) e também no setor Sonho Meu. A ação ocorrerá a partir de terça-feira, 13, até sexta-feira, 16. (Confira os horários e locais abaixo).

A testagem tem como objetivo fazer o rastreamento precoce de casos de Covid-19 na comunidade. “O rastreio é fundamental porque é possível ter um panorama do cenário epidemiológico da cidade e permite, com isso, o planejamento estratégico das ações para o enfrentamento da doença”, afirmou o gerente das Linhas de Cuidados da Atenção Primária, Ilton Batista Júnior.

Testes neste final de semana

A pasta orienta à população que aos finais de semana e feriados também é possível realizar o teste para detecção do vírus. Neste final de semana, sábado e domingo, 10 e 11, respectivamente, ao apresentar sintomas de síndrome gripal, a pessoa deve procurar uma das duas unidades sentinelas, que funcionam sábados, domingos e feriados: Arno 61 (503 Norte) e Eugênio Pinheiro, localizada no Jardim Aureny I. Já nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Taquari e Walter Pereira Morato, localizada em Taquaruçu (essa última funciona 24 horas/dia) o atendimento em geral, incluindo Covid-19.

Atendimento

A Semus informa que após sentir os sintomas, o paciente deve primeiro procurar uma USF. Na unidade, ele receberá acolhimento e será atendido por um profissional de saúde (enfermeiro ou médico) e, posteriormente, agendado o exame da Covid-19 para uma das unidades coletoras. Porém, se já estiver a partir do 8° dia de sintoma, o exame poderá ser realizado na própria USF no momento da consulta. Com o resultado entregue após 15 minutos de coleta do material.

Em outros casos, o agendamento do paciente é realizado de acordo com a data de início de sintomas declarados pela pessoa.

Segundo o gerente Ilton Batista Júnior, na Unidade de Saúde é realizada a avaliação do paciente com a identificação dos sintomas como febre, tosse, perda do olfato ou paladar, dificuldade respiratória, entre outros e a emissão do termo de isolamento pelo período preconizado.

Os exames para detecção da doença realizados no Município são do tipo teste rápido e RT-PCR (Swab). Este último pode ser feito entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. No entanto, a partir do 8º dia, recomenda-se a realização do teste rápido (imunocromatografia), através de punção capilar, feito em todas as Unidades de Saúde do Município.

Horários e locais

13/4 – Escola Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos, na Arno 44 (409 Norte) – 8h30 às 11h40 (manhã) e 14h30 às 17h20 (tarde)

14/4 – Feira da Arno 61 (503 Norte) – 8 às 12h (manhã)

15/4 – Feira Coberta da Arno 33 (307 Norte) – 8 às 12h (manhã)

16/4 – Setor Sonho Meu – 8h30 às 12h30 (manhã)