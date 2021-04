Prefeitura de Araguaína inicia vacinação de idosos na zona rural

A Prefeitura Municipal de Araguaína iniciou a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 nos moradores da zona rural que têm 66 anos ou mais. A vacinação nessas áreas teve início na última segunda-feira, dia 5, e continua até todos serem vacinados, de acordo com a faixa etária do grupo prioritário e o recebimento das doses.

A Enfermeira-coordenadora da Central Municipal de Imunização, Simone Leandro, informou que “a vacinação é realizada conforme cronograma mensal de atendimento na zona rural. A equipe se desloca, realizando a vacinação no público-alvo já organizado antecipadamente pelo agente comunitário de saúde (ACS) da área”.

De acordo com a coordenadora, até o momento, 77 idosos de assentamentos da região já tomaram a vacina e a previsão é imunizar 94 pessoas até este fim de semana. Os números são constantemente atualizados conforme repasse de dados das equipes das unidades básicas de saúde.

Regiões já imunizadas

Segundo informações da Secretaria da Saúde, já foram imunizados idosos do Assentamento Brejão (área da UBS Maria dos Reis, Setor Barros), na segunda, dia 5; PA Rio Preto (área da UBS Novo Horizonte), no dia 7; Povoado Água Amarela (área da UBS Senador Benedito), Garimpinho e PA Paraíso (área da UBS Manoel Alves, Setor Ponte), no dia 8.

Balanço da vacinação

Até esta quinta-feira, 8, Araguaína havia recebido 17.090 unidades de vacina para aplicação da primeira dose, dessas 16.208 já foram utilizadas. Com relação à segunda dose, das 6.510 recebidas, já foram aplicadas 4.912.

A orientação é de que as pessoas continuem se cuidando, evitando aglomeração e se precisar sair, manter o distanciamento, usando máscara e higienizando as mãos.

Informações importantes

A primeira fase da vacinação na área rural será realizada de 5 a 28 de abril, das 07h30 às 13h30, e é destinada às pessoas com 66 anos de idade ou mais. É necessário ter em mãos CPF (Cadastro de Pessoa Física), Documento de Identificação (RG) e Cartão de Vacina.

Cronograma zona rural

Dia 9 (sexta-feira)

Regiões Coco Salvino, Jacuba, Jacubinha e Chácara Dona Madalena (área da UBS Manoel dos Reis – Jardim das Flores)

Dia 12 (segunda-feira)

Povoado Pilões (área da UBS Maria dos Reis – Barros)

Dia 14 (quarta-feira)

Povoado Caracol (área da UBS Novo Horizonte)

Dia 28 (quarta-feira)

Assentamento 4 Irmãos (área da UBS Novo Horizonte)