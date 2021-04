Em 4ª reunião virtual ordinária Comdipi realiza debate sobre o Imposto Solidário

Na tarde desta quinta-feira, 8, ocorreu a quarta reunião virtual ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmas (Comdipi). Durante o encontro os conselheiros apresentaram planos de trabalho das Comissões Técnicas sobre o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e sobre a Campanha Imposto Solidário.

“Temos que conscientizar a comunidade sobre a importância de fazer doações para as instituições que atendem crianças, adolescentes e idosos, por meio da Declaração de Imposto de Renda”, explica Simone Fontenelle.

A conselheira representante da Comissão do Idoso da OAB Tocantins, Viviane Ribeiro, falou sobre ações de incentivo para o fortalecimento da campanha. “Neste momento precisamos contar com a ajuda de toda a sociedade, principalmente dos profissionais da Contabilidade, para que deixem seus clientes cientes de que eles podem contribuir com o imposto solidário e que não gera custos. Isso vai beneficiar tanto a pessoa idosa quanto crianças e adolescentes”.

Imposto Solidário

Para doar parte do seu Imposto de Renda para o Fundo da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmas o contribuinte deve optar por fazer a declaração no modelo completo. Assim, ao finalizar o documento ele poderá clicar no item ‘Doações Diretamente na Declaração’ e direcionar sua doação para o Fundo da Infância e do Adolescente ou para o Fundo Municipal de Idoso.

Passo a passo

1 – Podem doar as pessoas que têm imposto devido na sua declaração e que optam pelo formulário completo

2- selecione o item Doações Diretamente da Declaração – ECA ou Estatuto do Idoso

3 – Clique no botão Novo e selecione a opção do fundo para o qual deseja doar podendo ser o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CNPJ: 17.796.090/0001-71 ou o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmas/TO – CNPJ: 29.536.189/0001-13

4 – Escolha a quantia que será doada – o valor disponível já é calculado pelo programa do IR

5 – Fique atento para impressão de dois DARF’s (Documento de Arrecadação da Receita Federal) um referente ao pagamento do IR devido e outro referente à doação.