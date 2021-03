SES informa ao MPTO e DPE que 10 novos leitos devem entrar em funcionamento em 11 de abril em Porto Nacional

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou ao MPTO e DPE na segunda-feira, 15, o prazo, 11 de abril, para o funcionamento dos leitos e comunicando que o Hospital Regional de Porto Nacional está passando por adaptações estruturais para sediar o serviço de terapia intensiva.

Conforme as informações obtidas, para a instalação dos novos leitos, a Secretaria da Saúde adotou a estratégia de terceirizar a prestação do serviço, contratando, em caráter emergencial, uma empresa para executá-lo durante o período de 180 dias. Com a terceirização, a administração justifica que tenta superar entraves como as dificuldades na contratação de profissionais e a insuficiência de equipamentos para a ampliação de leitos necessários.

Sobre a disponibilização de UTI móvel para traslado de pacientes, a SES informou que o serviço já está sendo praticado, também por meio de terceirização.