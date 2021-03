Prefeito Ronivon Maciel consulta ATM sobre aquisição de vacinas

O prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, se reuniu com o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e prefeito de Talismã, Diogo Borges, para realizar consulta à entidade municipalista sobre posicionamento do movimento municipalista quanto ao processo de aquisição de vacinas contra a COVID-19 pelos Municípios.

O prefeito de Porto Nacional afirma ter observado, nas últimas semanas, movimentações de Municípios interessados em adquirir vacinas contra a COVID-19, por meio de consórcios. “Antes de tomarmos uma eventual decisão de forma precipitada, decidimos consultar a ATM em busca de uma orientação da entidade, que está em sintonia com o movimento municipalista nacional, sobre a melhor forma de proceder neste momento”, disse Ronivon.

O presidente da ATM disse que a entidade já se posicionou anteriormente sobre eventuais aquisições de vacinas pelo ente municipal. “Nós respeitamos as decisões individuais dos representantes dos Municípios, mas comungamos com a linha de pensamento da CNM de que a compra e distribuição de todas as vacinas devem ser feitas pela União a fim de que se tenha igualdade entre todos os brasileiros, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI)”, disse Diogo Borges, ao ressaltar a importância de defender a relação Tripartite entre os entes, cada um com suas responsabilidades ao processo de vacinação. A CNM é a Confederação Nacional de Municípios.