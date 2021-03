Nova etapa: Idosos acima dos 67 anos começam a ser vacinados nesta quarta-feira, 31

Homens e mulheres com mais de 67 anos de idade poderão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. A vacinação para a nova faixa etária dos idosos terá início nesta quarta-feira, 31 com o sistema drive-thru no Parque de Exposição de Araguaína, das 8 às 17 horas.

“Recebemos nesta terça-feira o quantitativo de 2.130 doses para idosos de 67 a 69 anos que serão iniciados agora na imunização. Continuamos pedindo a paciência da população durante o processo de vacinação, porque o Município está seguindo todas as orientações e atendendo conforme somos abastecidos pelo Ministério da Saúde”, explicou a diretora municipal de Imunização, Samilla Braga.

Além desse número de primeiras doses para as pessoas com mais de 67 anos, outras 680 doses chegaram para aplicação da segunda dose em idosos acima dos 70 anos e profissionais da saúde.

Vacinação nas UBS

A partir de quinta-feira, dia 1º, a vacina para o novo público estará disponível em todas as UBS (unidades básicas de saúde), menos nas três unidades de referência para atendimento a covid-19.

Para as pessoas acima dos 70 anos e profissionais de saúde que receberão a segunda dose da vacina, a imunização estará disponível em seis unidades: UBS Maria dos Reis Rodrigues (setor Barros), UBS Couto Magalhães (Setor Couto), UBS JK (Bairro JK), UBS Lago Azul (Setor Lago Azul), UBS Manoel Maria Dias de Brito (Setor Cimba) e UBS Palmeiras do Norte (Palmeiras do Norte).

O atendimento nas unidades é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Os idosos acamados, sem condições de ir ao drive-thru ou nas unidades básicas, receberão a vacina em casa.

Até esta terça-feira, 30, Araguaína já havia vacinado 6.105 idosos acima de 70 anos.

Documentos para vacinação

Para a vacinação no Parque de Exposições, é necessário que o idoso tenha em mãos o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e documento de identificação.

Para os que vão receber a segunda dose é obrigatório, além dos documentos pessoais, a apresentação do cartão de vacina com a data do recebimento da primeira dose.