Vereadores do PL de Paraíso declaram apoio ao governador Wanderlei Barbosa

Os Vereadores de Paraíso do Tocantins Gleydson Monteiro e Wedson Araújo (ambos do PL) declararam na noite desta quarta-feira, 27, apoio à pré-candidatura do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) à reeleição.

A declaração aconteceu durante o anúncio do ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT), como pré-candidato a vice de Wanderlei, ocorrido no Clube da Caixa, em Gurupi.

Segundo os parlamentares, a adesão ao grupo liderado por Wanderlei se deve ao fato de o governador ser, de fato, tocantinense e à sua simplicidade e dinamismo à frente do Governo.

“Além disso, há muita afinidade entre as propostas dele e aquilo que queremos para o Tocantins”, explicou Wedson, ao receber as boas-vindas pela chapa Wanderlei-Laurez, que conta também com a deputada federal Professora Dorinha (UB), pré-candidata ao Senado.