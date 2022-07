Dr. Maurício participa de evento que confirma Laurez Moreira como pré-candidato a vice-governador

O pré-candidato a deputado estadual, Dr. Maurício Nauar (PDT), participou nesta quarta-feira, 27, do evento de consolidação da aliança entre o governador e pré-candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), o ex-prefeito de Gurupi e pré-candidato a vice-governador, Laurez Moreira (PDT), e a deputada federal e pré-candidata ao senado, Professora Dorinha (União Brasil). O encontro, realizado no Clube da Caixa, em Gurupi, reuniu grande público com a presença de deputados, prefeitos, vereadores e lideranças do Estado.

Dr. Maurício é amigo de longa data e parceiro do ex-prefeito Laurez, e elogiou o nome de Moreira para compor a Aliança pelo Tocantins. “Laurez tem muito a somar e a enriquecer esse projeto ao lado do governador Wanderlei e da Professora Dorinha. Durante seus dois mandatos em Gurupi, transformou a cidade em todas as áreas e terá muito a contribuir também com o Estado do Tocantins. Sem dúvidas é um grande líder”, disse.

Por Assessoria de Comunicação