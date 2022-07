Em Gurupi, governador Wanderlei Barbosa defende campanha “sem ódio”

Por Assessoria

“Não faremos uma campanha de ódio nestas eleições. Nossa campanha será de amor”. Assim o governador e pré-candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) resumiu, nessa quarta-feira, 27, em Gurupi, como está sendo sua pré-campanha e como será sua campanha nestas eleições.

A garantia foi dada durante o anúncio oficial do nome do ex-prefeito gurpiense, Laurez Moreira (PDT), como seu pré-candidato à vaga de vice-governador.

“Nosso palanque não será para críticas aos nossos adversários, mas de propostas para o Tocantins. Nossa campanha será de amor. Não de ódio. Uma campanha alegre, para resgatarmos nosso Estado”, assegurou.

Wanderlei afirmou ainda que seu futuro vice não será decorativo. “Sua experiência será aproveitada, Laurez. Vamos caminhar juntos, na campanha e na gestão, se Deus quiser”.

Laurez Moreira já foi vereador, deputado estadual e federal e prefeito de Gurupi por dois mandatos.

Lupi

O evento contou com a presença do presidente nacional do PDT, Calos Lupi, que destacou a força da aliança, formada também pela deputada federal e pré-candidata ao Senado, Professora Dorinha (UB).

“Essa aliança está fadada à vitória, com sua experiência e seu nome, que é limpo, ao lado do melhor prefeito da história do interior do Tocantins”, disse, refeindo-se ao futuro vice.

Dorinha

Ao exaltar as gestões de Laurez e de Wanderlei, Dorinha disse que, juntos irão trabalhar pela busca de recursos para o Estado, “Vamos caminhar juntos, trazer recursos para todas as áreas e colocar nas mãos de quem sabe fazer”.

Lotação

O evento lotou o Clube da Caixa, com a presença de deputados, 30 prefeitos, vice-prefeitos, mais de 300 vereadores, lideranças e militantes, de todas as regiões do Estado.