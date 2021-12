Veja os pontos de vacinação contra Covid-19 e Influenza abertos neste sábado, 04

Neste sábado, 04, a rede de saúde de Palmas vai disponibilizar quatro pontos para a vacinação contra a Covid-19 e Influenza, em regiões diferentes da cidade. No centro, haverá ponto de vacina no Palmas Shopping, das 9 às 17 horas. Na zona rural, em Taquaruçu Grande, os profissionais estarão na Unidade de Saúde da Família Walterly Sousa, das 8 às 15 horas. Em Taquaralto, na Avenida Tocantins, próximo da Igreja Católica, as vacinas serão administradas no Busão do Mais Saúde, uma parceria da Semus com o Sesi, das 8h30 às 12 horas. Na Unidade de Saúde da Família do Jardim Taquari, acontece das 8 às 17 horas.

Serão ofertadas os imunizantes da Astrazeneca e Pfizer, além da vacina contra a gripe – a Influenza. Já a vacina da Coronavac será administrada apenas no Palmas Shopping e no Busão do Mais Saúde, em Taquaralto.

Para receber a vacina, a população pode procurar de maneira espontânea estes pontos citados acima. Os usuários devem apresentar os documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e cartão da vacina.

A área técnica da Vigilância em Saúde reforça que a vacinação contra a Covid-19 está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos e público acima de 18 anos, com intervalo de cinco meses da data da aplicação da segunda dose. Para os imunossuprimidos, o intervalo é de 21 dias.

Vale reforçar que os imunizantes da Pfizer e Coronavac, têm o intervalo de 21 dias para a aplicação da segunda dose.