Diocese de Porto Nacional comunica o falecimento do monsenhor Jacinto

A Diocese de Porto Nacional comunicou nesta sexta-feira 3, o falecimento do monsenhor Jacinto Carlos Sardinha. O velório acontecerá em Porto Nacional.

Confira as Notas de Pesar:

Nota de Pesar – Monsenhor Jacinto Sardinha

Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento do Monsenhor Jacinto Carlos Pereira Sardinha de Porto Nacional.

A Igreja Católica perde um grande membro religioso. Conhecido pelo seu espírito missionário e de catequista, Monsenhor Jacinto deixa um legado de benfeitorias em todas as igrejas que conduziu.

Nesta hora de tristeza, mas também de esperança no Ressuscitado, enviamos nossa solidariedade à família e aos filhos espirituais, aos amigos e aos paroquianos de Porto.

Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Antonio Andrade e família

Nota de Pesar – Monsenhor Jacinto Sardinha



Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso querido Monsenhor Jacinto Sardinha (Pe. Jacinto), ocorrido nesta sexta-feira, 03. Ele era grande Sacerdote da centenária Diocese.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e comunidade. Que Deus conforte os corações de todos!

Ronivon Maciel

Prefeitura de Porto Nacional

Nota de Pesar – Monsenhor Jacinto Carlos Pereira Sardinha

Recebi a triste notícia do falecimento do Monsenhor Jacinto Carlos Pereira Sardinha, um dos expoentes da Diocese de Porto Nacional. Um grande intelectual que deixa um legado de exemplo de firmeza na fé, retidão na postura, compromisso aos ensinamentos da Igreja e dedicação ao Seminário Diocesano São José, onde atuou por 40 anos como reitor, sendo responsável pela formação intelectual do clero na cidade.

Sentimos muito a sua partida, e nos solidarizamos com seus familiares, amigos, e toda a comunidade católica portuense.

Valdemar Júnior

Deputado Estadual

Nota de Pesar – Monsenhor Jacinto Carlos Pereira Sardinha

Foi com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do Monsenhor da Diocese de Porto Nacional, Jacinto Sardinha. Com 90 anos de idade, destes 62 anos foram dedicados ao sacerdócio. Viveu para servir ao próximo! Muito querido pelos portuenses, nos últimos anos estava à frente da comunidade São Judas Tadeu.

Neste momento solidarizamo-nos com os irmãos Amujacy, Vilma, Antônio Carlos, Humberto e José Lustosa. Os amigos, familiares, comunidade católica e todos que sofrem esta irreparável perda. Que Deus em sua infinita misericórdia o receba de braços abertos.

Nosso fraterno abraço,

Deputado Federal Vicentinho Júnior e Família