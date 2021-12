Magia do Natal toma conta da Via Lago com decoração iluminada

A Prefeitura de Araguaína realizou nessa sexta-feira, 3, a abertura oficial do Natal Araguaína Iluminada com a estreia da Vila Natalina na Via Lago. O local foi todo decorado com a temática natalina, transformando o cenário com túneis luminosos, enfeites e luzes em led para receber os visitantes durante o mês de dezembro.

Durante a abertura, a população recebeu a visita do Papai Noel que chegou no local de trenó e interagiu com adultos e crianças. Além da visita do bom velhinho a noite também contou com apresentações musicais de bandas locais.

“Eu sou apaixonada pelo Natal, acho que Araguaína estava precisando desse símbolo de alegria depois de tantas dificuldades que passamos este ano. Trouxe minha filha e minhas netas hoje e estamos encantadas”, disse a assistente de professor Joana Abudd.

Luz do Natal

Para a construção da Vila de Natal foram montadas estruturas de ferro e LED com 20 metros quadrados, além do presépio, bonecos e renas de LED que fazem a parte da ornamentação, que também conta com três árvores luminosas entre 5 a 12 metros de altura, a maior delas implantada na ilha, no meio do Lago Azul. Para o período natalino vários pontos e avenidas da cidade foram decorados, Araguaína foi coberta por 4 milhões de pontos de luz e LED. As árvores e postes estão recebendo em média 5 mil metros de mangueira luminosa nas cores branca, verde, vermelha e azul. Para trazer um efeito de cascata e pingos de chuva, o projeto contempla 48 mil unidades de tubos de LED, além de estruturas de ferro que ganham a forma de anjos, estrelas, pinheiros e bonecos luminosos. O investimento de R$ 2 milhões para a ornamentação natalina tem como objetivo refletir na economia e momento de lazer da população. A decoração de Natal na cidade ficará até dia 10 de janeiro. "Essas luzes representam a nossa esperança viva, por um ano de muita luta, mas também de muitas conquistas para a cidade de Araguaína. Nós somos um povo forte e que trabalha para continuar levando prosperidade para nossas famílias e a nossa Araguaína Iluminada mantem essa luz viva", afirmou o prefeito Wagner Rodrigues durante a cerimônia. Pontos turísticos iluminados

Da região do Entroncamento até chegar na Cônego João Lima, no Centro, estão sendo instaladas estruturas de iluminação nos postes, árvores, além de caixas de presentes espalhadas nos canteiros da via e enfeites natalinos. Além das vias comerciais, ao todo 19 avenidas, nove praças, o Parque Cimba, Parque das Águas e o Cristo Redentor receberão a ornamentação.