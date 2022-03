Veja datas e feriados de março de 2022; dia 17 serão 30 anos que oficializou o término do apartheid na África do Sul

Texto: Redação | Agência Brasil

01/03/2022

Apesar do mês não ter feriado nacional, março de 2022 traz uma série de dias festivos – a começar pelo carnaval (1º), que inaugura o mês. No dia 2, os católicos celebram a Quarta-feira de Cinzas (2). A relação de datas comemorativas de março conta com uma lista extensa de datas comemorativas nacionais e internacionais, como o Dia Nacional da Música Clássica (5), do Telefone (10), do Direito do Consumidor (15), do Artesão (19), do Circo (27), do Teatro (27), entre outros.

O mês de março está repleto de efemérides de datas redondas. É o caso dos dez anos da morte do mestre do humor Chico Anysio, no dia 23. No dia 28, completam-se sete décadas desde o falecimento da jornalista e primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil, Antonieta Barros, responsável por criar o Dia do Professor. Outras figuras lembradas neste mês são o escritor colombiano Gabriel García Marquez (95 anos de seu nascimento em 6 de março), o escritor baiano Castro Alves (175 anos de seu nascimento em 14 de março), o compositor alemão Ludwig van Beethoven (195 anos de seu falecimento em 26 de março), o físico inglês Isaac Newton (295 anos de seu nascimento em 30 de março) e o compositor austríaco Joseph Haydn (290 anos de seu nascimento em 31 de março).

Entre as datas mais representativas do mês estão o Dia Internacional das Mulheres (8), o Dia Internacional da Síndrome de Down (dia 21) e o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial (21). No âmbito da saúde, o mês terá o Dia Internacional do Cuidado Auditivo (3), Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo (10), Dia Mundial do Rim (10) e o Dia Mundial de Combate à Tuberculose (24). E no que diz respeito ao meio ambiente, março traz o Dia Mundial da Vida Selvagem (3), Dia Internacional das Florestas (21), Dia Mundial da Água e a Hora do Planeta (neste ano, no dia 26).

Chegada do outono

Nos próximos dias, recordaremos eventos importantes que mexeram com a geopolítica mundial. O dia 1º de março marca o início da ofensiva dos Estados Unidos sobre o Afeganistão, conhecida como Operação Anaconda. Há 20 anos, os norte-americanos buscaram destruir as forças da Al-Qaeda e do Talibã do Afeganistão. Em 2021, o Talibã conseguiu retomar o poder no país. Já no dia 12, serão 75 anos do início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Na ocasião, o então presidente norte-americano Harry Truman anunciou um conjunto de medidas que ficou conhecido como a Doutrina Truman, que tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo. E no dia 17, serão 30 anos desde o dia que um referendo oficializou o término do apartheid na África do Sul.

Por fim, em 20 de março, o hemisfério sul se despede do verão para dar início ao outono, na data em que acontece o equinócio de outono. Nesta data, o dia e a noite tem exatamente a mesma duração. Este fenômeno acontece porque os raios do Sol incidem diretamente sobre a Linha do Equador, permitindo que os dois hemisférios tenham a mesma quantidade e luz (dia) e sombra (noite).

As datas são alguns dos 121 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de março de 2022:

Março de 2022

01 de Março

Nascimento do artista plástico cearense Leonilson (65 anos)

Nascimento da cantora norte-americana Kesha (35 anos) – processou e acusou de abuso o produtor musical Dr. Luke, caso que ganhou grande repercussão

Lançamento do LP Clube da Esquina (50 anos)

Início da gravação Lucy in the Sky With Diamonds (55 anos) – canção da banda britânica The Beatles

Sonda espacial soviética Venera 13 envia à Terra as primeiras imagens coloridas da superfície de Vênus (40 anos)

Invasão norte-americana do Afeganistão (20 anos) – início da Operação Anaconda

Terça-feira de carnaval – feriado em alguns municípios e no estado do Rio de Janeiro

02 de Março

Nascimento do cantor e compositor mineiro Nelson Ned (75 anos)

Nascimento da pianista, atriz e compositora pernambucana Diná de Oliveira (115 anos)

Nascimento do compositor e pianista paulista José Carlos Amaral Vieira (70 anos)

Quarta-feira de Cinzas – data católica que marca o início da Quaresma, período de preparação dos fiéis para a Páscoa

03 de Março

Nascimento do cantor, compositor e ator gaúcho Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha (95 anos)

Nascimento do engenheiro anglo-americano Alexander Graham Bell (175 anos)

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira gravam a canção Asa Branca (75 anos)

Dia Internacional do Cuidado Auditivo

Dia Mundial da Vida Selvagem – data instituída pela ONU

04 de Março

Nascimento da cantora, compositora e atriz sul-africana Miriam Makeba, a Mama Africa (90 anos)

05 de Março

Nascimento do compositor fluminense Heitor Villa- Lobos (135 anos)

Nascimento do cineasta, poeta e escritor italiano Pier Paolo Pasolini (100 anos)

Nascimento do artista plástico pernambucano Cícero Dias (115 anos)

Dia Nacional da Música Clássica



Open Data Day (data móvel) – é uma comemoração anual sobre dados abertos realizada em diversas instituições no mundo, através da qual grupos de todo o mundo criam eventos locais para celebrar e debater a importância de acessar, utilizar, modificar e compartilhar dados para qualquer finalidade. É uma oportunidade de mostrar os benefícios dos dados abertos e incentivar a adoção de políticas de dados abertos em governos, em empresas e na sociedade civil

06 de Março

Nascimento do jogador de basquete e ator norte-americano Shaquille O’Neal (50 anos) – oficialmente listado como um dos maiores jogadores da história da NBA e frequentemente descrito por especialistas e entusiastas do esporte como um dos jogadores mais dominantes da história da liga

Nascimento do escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez (95 anos)

Nascimento do ilustrador e cartunista norte-americano Will Eisner (105 anos)

Morte do filósofo e sociólogo francês Jean Baudrillard (15 anos)

Revolução Pernambucana (205 anos)

07 de Março

Nascimento do pintor neerlandês Piet Mondrian (150 anos)

Nascimento da atriz paulista Nívea Maria (75 anos)

Nascimento do ator e comediante paulista Rogério Cardoso (85 anos)

Morte do filósofo indiano Paramahansa Yogananda (70 anos) – um dos maiores emissários da antiga filosofia da Índia para o Ocidente

Primeira transmissão e início das emissões regulares da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) (65 anos)

Dia do Paleontólogo – fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia

08 de Março

Protestos do Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo marcam o início da Revolução de Fevereiro (105 anos)

Dia Internacional da Mulher

09 de Março

Nascimento do escritor paulista Pedro Bandeira (80 anos) – é o autor de literatura juvenil mais vendido no Brasil

10 de Março

Nascimento do líder e fundador da Al-Qaeda, ativista saudita Osama Bin Laden (65 anos)

Nascimento do cartunista paranaense Glauco Villas Boas (65 anos)

Corte Constitucional da Coreia do Sul confirma a destituição da presidente Park Geun-hye após processo de impeachment (5 anos)

Dia do Telefone

Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo

Dia Mundial do Rim (data móvel)

11 de Março

Nascimento da princesa imperial do Brasil Januária Maria de Bragança (200 anos)

Nascimento da ex-jogadora de basquete paulista Maria Paula Gonçalves da Silva, a Magic Paula (60 anos)

Nascimento do sambista fluminense Aniceto de Menezes e Silva Júnior, o Aniceto do Império (110 anos) – fundador da escola de samba Império Serrano

Morte do compositor, poeta e folclorista pernambucano José de Sousa Dantas Filho, o Zé Dantas (60 anos) – compôs diversas músicas de sucesso do repertório de Luiz Gonzaga

Nascimento da escritora e jornalista fluminense Emília Bandeira de Melo (170 anos) – representante do naturalismo, escreveu colunas para o “O Paiz”, jornal de maior tiragem da América do Sul à época

12 de Março

Nascimento do escritor e poeta norte-americana Jack Kerouac (100 anos)

Presidente norte-americano Harry Truman anuncia a Doutrina Truman e é iniciada a Guerra Fria (75 anos)

Dia do Bibliotecário

13 de Março

Morte da religiosa baiana Irmã Dulce (30 anos) – canonizada pela Igreja Católica em 2019

14 de Março

Nascimento da imperatriz consorte do Brasil Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias, a Mãe dos Brasileiros (200 anos)

Nascimento da ginasta norte-americana Simone Biles (25 anos)

Nascimento do escritor baiano Castro Alves (175 anos)

15 de Março

Início da Revolução Russa (105 anos)

Dia Mundial do Direito do Consumidor

16 de Março

Morte do geógrafo e professor universitário brasileiro Aziz Nacib Ab’Saber (10 anos) – considerado como referência em assuntos relacionados ao meio ambiente e a impactos ambientais decorrentes das atividades humanas, foi um professor polivalente, laureado com honrarias científicas em geografia, arqueologia, geologia e ecologia

Criação da Rede Ferroviária Federal (65 anos)

Resultado do concurso para Planejamento da Construção e da Mudança da Nova Capital Federal anunciou a vitória de Lúcio Costa para o projeto Plano Piloto de Brasília (65 anos)

Dia Nacional do Teatro do Oprimido – data em homenagem à data de nascimento de seu criador, o teatrólogo Augusto Boal

17 de Março

Referendo oficializa o término do apartheid na África do Sul (30 anos)

18 de Março

Morte do guitarrista, cantor e compositor norte-americano Chuck Berry, o pai do rock and roll (5 anos)

rock and roll Tragédia da Vila Barraginha, em Contagem (30 anos) – uma avalanche de terra se desprendeu de um aterro em construção soterrando barracos e casas da vila

Dia Nacional da Imigração Judaica

19 de Março

Dia Nacional do Artesão

20 de Março

Nascimento do atleta paulista Tetsuo Okamoto (90 anos) – primeiro atleta a ganhar uma medalha olímpica na história da natação brasileira

Nascimento do ator gaúcho Paulo José (85 anos)

Nascimento do poeta, escritor e pintor paulista Menotti Del Picchia (130 anos)

Nascimento da cantora e compositora fluminense Nora Ney (100 anos) – grande nome do samba-canção, foi contratada da Rádio Nacional nos anos 50

Nascimento do cineasta norte-americano Spike Lee (65 anos)

Morte da arquiteta italiana Lina Bo Bardi (30 anos)

Equinócio de Primavera (hemisfério norte) e Equinócio de Outono (hemisfério sul) – em várias culturas nórdicas ancestrais, o equinócio da primavera era festejado com comemorações que deram origem a vários costumes hoje relacionados com a Páscoa da religião cristã

Dia Internacional da Francofonia – o objetivo dessa data é a promoção de atividades diversas para difundir e divulgar a cultura francesa

Dia Internacional da Felicidade

21 de Março

Morte de Pocahontas, a figura histórica que originou o mito e suas adaptações artísticas (405 anos)

Dia Internacional da Cor

Dia Internacional das Florestas

Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial

Dia Internacional da Síndrome de Down

Dia Mundial da Poesia – data criada na 30ª Conferência Geral da Unesco

22 de Março

Ataque de Westminster (5 anos) – terrorista britânico Khalid Masood atropela pedestres na ponte de Westminster, matando quatro pessoas e ferindo mais de 50

Dia Mundial da Água

23 de Março

Nascimento do escritor gaúcho Moacyr Scliar (85 anos)

Nascimento do compositor e pianista paulista Osvaldo Lacerda (95 anos)

Nascimento da nadadora baiana Ana Marcela Cunha (30 anos) – conquistou medalha de ouro na Maratona Aquática das Olimpíadas de Tóquio

Morte do humorista e ator brasileiro Chico Anysio (10 anos)

Dia Mundial da Meteorologia

24 de Março

Morte do cantor mineiro João Mineiro (10 anos) – formou por 18 anos a dupla João Mineiro e Marciano

Nascimento do artista plástico fluminense Zéllo Visconti (80 anos)

Morte do produtor e executivo de televisão Walter Clark (25 anos) – foi diretor da TV Educativa do Rio de Janeiro nos anos 1990

Dia da União dos Povos Latino-Americanos

Dia Mundial de Combate à Tuberculose

25 de Março

Morte do jogador de futebol brasileiro Oswaldo Silva, o Baltazar (25 anos)

Nascimento do compositor italiano Arturo Toscanini (155 anos)

Nascimento do diretor de televisão paulista Reynaldo Boury (90 anos)

Nascimento da cantora e compositora norte-americana Aretha Franklin (80 anos)

Nascimento do cantor e compositor inglês Elton John (75 anos)

Formação da Comunidade Econômica Europeia (65 anos)

Dia Nacional da Comunidade Árabe

26 de Março

Morte do compositor Ludwig van Beethoven (195 anos)

Hora do Planeta (data móvel) – último sábado de março de cada ano

27 de Março

Nascimento do poeta e jornalista mineiro Affonso Romano de Sant’Anna (85 anos)

Nascimento do palhaço paulista Abelardo Pinto, o Piolin (125 anos) – o dia de seu nascimento foi escolhido para a data comemorativa do Dia do Circo no Brasil

Morte da cantora potiguar Ademilde Fonseca (10 anos) – considerada a rainha do choro

Dia Nacional do Circo

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional da Inclusão Digital – data não oficial

Dia do Grafite – data em homenagem ao pioneiro do grafite no Brasil, Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987

28 de Março

Morte da jornalista e política catarinense Antonieta de Barros (70 anos) – foi a primeira mulher negra a ser eleita deputada estadual no Brasil, e criou a data comemorativa do Dia do Professor

Dia do Diagramador

Dia do Revisor

29 de Março

Nascimento do pintor alemão Johann Moritz Rugendas (220 anos) – seu livro célebre Viagem pitoresca através do Brasil retrata cenas do Brasil colonial

Viagem pitoresca através do Brasil Nascimento do compositor fluminense Carlos Alberto Ferreira, o Braguinha ou João de Barro (115 anos)

Nascimento do ator e comediante fluminense Jorge Lafond, a drag queen Vera Verão (70 anos)

Primeiro voo no Rio de Janeiro de um balão dirigível, o Le Victoria (140 anos)

30 de Março

Nascimento do dramaturgo paulista José Celso Martinez Corrêa (85 anos)

Morte do matemático, físico, filósofo e astrônomo inglês Isaac Newton (295 anos) – data que segue o calendário gregoriano

Inauguração da estátua equestre de D. Pedro I na Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro (160 anos) – primeira escultura pública do país, foi erguido por iniciativa de Pedro II do Brasil, em homenagem à proclamação da independência do país, com projeto do artista brasileiro João Maximiano Mafra e as esculturas em bronze sendo executadas e fundidas em Paris por Louis Rochet. É um patrimônio histórico nacional, tombado pelo IPHAN e patrimônio cultural estadual, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

Paralisação dos controladores de tráfego aéreo afeta as operações em aeroportos de diversas regiões do país (15 anos)

Aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral iniciam a primeira travessia aérea do Atlântico Sul (100 anos)

31 de Março

Nascimento do compositor austríaco Joseph Haydn (290 anos)