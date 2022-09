“Vamos manter Araguaína como maior referência em reabilitação do Estado”, destaca Wagner em novo Centro de Fisioterapia

Por Assessoria

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, inaugurou nesta quarta-feira,14, o novo espaço de atendimento do Centro Municipal de Fisioterapia. Os pacientes em tratamento ou que irão utilizar pela primeira vez os serviços do centro serão atendidos no prédio da faculdade Unopar, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 1.389, Loteamento Manoel Gomes da Cunha.

Durante a inauguração, Wagner enfatizou a atenção dada pela Secretaria da Saúde aos serviços de reabilitação. “Não medimos esforços para estruturar nosso atendimento as pessoas em processo de reabilitação, por isso, hoje somos referência nessa área. Com esse novo espaço do Centro de Fisioterapia ampliamos nossa capacidade de atendimento, proporcionado também mais conforto, com novos equipamentos, em meio a esse processo delicado de recuperação”.

A mudança foi possível através de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a faculdade Unopar. “Nos sentimos felizes em poder contribuir com esse atendimento tão fundamental para a cidade. Com essa parceria vamos ajudar na ampliação do serviço e também continuar contribuindo com a formação de qualidade de futuros profissionais da área”, destacou a diretora da faculdade, Rosângela de Assis.

Maior capacidade de atendimento

Desde a sua inauguração em junho de 2015, os serviços da unidade de fisioterapia de Araguaína eram realizados no prédio onde também funciona a Clínica-Escola Mundo Autista, no Bairro São João. Por dia, o local recebia uma média de 80 pacientes, com a mudança para o novo local, a capacidade de pacientes em atendimento foi ampliada para uma média de 150 pessoas diariamente.

Segundo dados da Secretaria da Saúde de Araguaína, de janeiro a julho deste ano, 652 pessoas passaram por tratamento no Centro de Fisioterapia. “Com essa mudança de espaço vamos diminuir a fila de espera e aumentar a possibilidade de incluir mais pessoas ao serviço”, disse a secretária Ana Paula Abadia.

Mais conforto

Morador do bairro JK, o Francisco de Assis Alves, 52 anos, iniciou as sessões de fisioterapia há quase um mês por causa de uma hérnia na coluna e comemorou a primeira sessão no novo espaço. “Temos agora um espaço maior, mais frio e confortável e no meu caso até mais perto de casa. Parabéns e obrigada à Prefeitura por nos trazer a cada dia um atendimento melhor”.

Centro de Fisioterapia

O Centro de Fisioterapia conta com 11 fisioterapeutas. O atendimento à população é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, ininterruptamente.

Os serviços são disponibilizados a usuários portadores de dores crônicas, agravos traumato-ortopédicos como, por exemplo, vítimas de acidente, problemas na coluna, hérnia de disco e outros, ou que necessitam de fisioterapia cardiorrespiratória, bem como tratamento preventivo para reeducação de postura e idosos.

Como buscar o serviço

Para começar o tratamento pelo Centro de Fisioterapia, o paciente precisa ser encaminhado pelo médico de uma das 20 UBS (unidades básicas de saúde) de Araguaína. Após o encaminhamento, o usuário deverá procurar a sede do serviço para agendar o início do atendimento.