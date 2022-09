Festa de Nossa Senhora das Mercês, Padroeira de Porto Nacional tem início hoje 15, com programação diversificada

Por Secom

A Festa de Nossa Senhora das Mercês, Padroeira de Porto Nacional, acontece de 15 a 24 de setembro de 2022 com uma programação diversificada voltada para celebrar a fé e a união dos fiéis. O festejo, que já é tradição na cidade, conta com apoio da Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, e do Sebrae.

Durante os 10 dias de celebração, a Festa de Nossa Senhora das Mercês terá atividades voltadas para toda a família. Além das tradicionais missas, novenas e a carreata, este ano foram incluídas atividades como Passeio Ciclístico e a Missa dos Vaqueiros. Ao longo da celebração, também haverá bingos, leilões de prendas e o show com o Padre Ezequiel Dal Pozzo.

O Padre pároco da catedral Nossa Senhora das Mercês, Eldinei Carneiro, declarou que esse ano é a retomada do já tradicional festejo que acontece todos os anos, mas com a inclusão de novas atividades, como o passeio ciclístico e a missa dos vaqueiros. “A finalidade da celebração ao longo desses dias é ajudar as pessoas a rezarem melhor, encontrar Deus, resgatar nossa cultura e a fé e todos são bem-vindos”.

“A tradição religiosa em Porto Nacional é muito forte, temos muitos eventos e monumentos voltados para a fé que fazem parte da nossa história. O festejo de Nossa Senhora das Mercês é um exemplo dessa tradição de fé e de como isso atrai e une as pessoas”, destacou o secretário da Cultura e do Turismo, Fernando Windlin.

A Carreata da Padroeira 2022 acontece dia 15 de setembro, às 17h45. O 1º Passeio Ciclístico acontece no dia 17 de setembro, às 17h. Ambos possuem concentração na Catedral. Já a 1ª Missa dos Vaqueiros será celebrada no dia 18 de setembro, às 8h, na Orla de Porto Nacional. Após a missa, será realizado um almoço com churrasco. Confira a programação completa a seguir.

Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês é uma das designações atribuídas à Virgem Maria na Igreja Católica. A devoção originou-se na Espanha, daí também sendo conhecida por Nossa Senhora das Mercês, foi popularizada pelos frades da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, fundada por São Pedro Nolasco. Foi considerada protetora dos cristãos cativos dos mouros na África, principalmente os marinheiros e mercadores subjugados no Mar Mediterrâneo.

A devoção chegou a Portugal, onde difundiu-se de Alenquer para Santarém e para Lisboa. A devoção foi trazida pelos frades mercedários para o Brasil, onde floresceram diversas confrarias, formadas principalmente por escravos, os quais consideravam Nossa Senhora das Mercês padroeira de sua libertação.