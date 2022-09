Casa de Apoio atende mais de 12 mil pessoas de janeiro a agosto de 2022

Por Assessoria A Casa de Apoio Vera Lúcia Pagani, gerida pelo Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), tem capacidade de atender, diariamente, mais de 120 pessoas. Em 2021, a instituição hospedou mais de 17 mil pessoas; e em 2022, entre os meses de janeiro a agosto, já são 12.281 mil atendimentos. São pacientes encaminhados pela assistência social dos hospitais públicos de Palmas; Hospital Geral e Maternidade Dona Regina.

Os pacientes são pessoas que vêm dos diversos municípios do Tocantins, e também de estados vizinhos, para tratamento de saúde em Palmas e não têm onde se hospedar.

Olair de Queiroz Monteiro é acompanhante do pai, João Abadio de Queiroz Monteiro, que mora em Talismã, falou da satisfação de ficar hospedado na instituição. “A Casa de Apoio é uma benção de Deus para todas as pessoas que estão em tratamento de saúde em Palmas e não têm um lugar para ficar. Estamos muito felizes com o tratamento que recebemos e acolhemos na Casa. A gente se sente como se estivesse na nossa casa”afirmou Olair.

A Instituição oferece quatro refeições diárias, balanceadas, apoio psicológico e espiritual e entretenimento, além de informações e orientações por meio de palestras. Além do custeio contínuo do Estado do Tocantins, a Casa também conta com doações de parceiros voluntários, que ajudam de diversas formas.

“Temos o propósito de ofertar serviço de qualidade na Casa, e para isso contamos também com o apoio de voluntários”, afirma a gerente da instituição, Elisangela Sardinha. “Para manter a Casa sempre organizada e consequente melhora na saúde dos hóspedes e seus acompanhantes, além da doação de itens de alimentos também são necessários produtos de higiene”, informa.

O secretário da Setas, Zorivan Monteiro, afirmou da importância da Casa de Apoio como uma instituição que acolhe as pessoas num momento decisivo de suas vidas. ” É de extrema importância o trabalho desenvolvido na Casa de Apoio, um serviço prestado com muita dedicação e respeito a todas as pessoas que precisam utilizar os serviços dos hospitais estaduais públicos e, que, na instituição encontram um lugar para apoiar os seus tratamentos de melhoria na saúde”.

Casa de Apoio

A Casa de Apoio foi criada com o intuito de oferecer conforto e condições dignas a pacientes que realizam tratamento de saúde em Palmas.

O local oferece um cronograma diversificado de atividades, como realização de palestras, contação de histórias e até minicursos. A estrutura física da Casa é composta por mais de 120 leitos equipados com beliches e ar-condicionado, cozinha, brinquedoteca, sala interdisciplinar, parquinho, área de convivência social e capela. Fica a apenas 200 metros do Hospital Geral de Palmas (HGP), o que facilita o acesso.