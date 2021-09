Vale gás, entrega de títulos de imóveis e agenda com Governo Federal são destaques na semana do Governador Carlesse

A agenda semanal do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, foi marcada por importantes compromissos, incluindo a visita de representantes do Governo Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com vistas a fortalecer as ações de desenvolvimento do Estado.

No início da semana, o presidente do BNDES, Gustavo Henrique Montezano, esteve com o Governador para debater estratégias sociais e econômicas, além do projeto que prevê a concessão dos serviços de turismo em parques estaduais do Tocantins. A principal intenção é tirar a região do Jalapão do isolamento, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores e aos turistas interessados em conhecer o local.

Aquicultura

O governador Carlesse também recebeu, no Palácio Araguaia, o secretário da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif; e o superintendente do Patrimônio da União do Tocantins, Lúcio Alfenas. Eles vieram ao Estado para oficializar contratos de cessão de uso de águas de domínio da União para fins de aquicultura, voltados a empresários tocantinenses interessados em implantar projetos de produção de peixes na região.

Na ocasião, foram repassadas oito áreas aquícolas no Tocantins, com capacidade para produção de mais de 25 mil toneladas de peixes por ano, o que vai permitir um incremento da produção de peixes no Estado e geração de empregos.

Vale-gás

Ainda durante a semana, o Chefe do Executivo Estadual aprovou, por meio de Resolução, a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 9.365.070,00 para o financiamento do programa social Vale-Gás.

A iniciativa faz parte do programa Tocando em Frente e consiste na transferência de renda para a compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg). A meta é beneficiar mais de 28 mil famílias tocantinenses em situação de vulnerabilidade.

“Esta é só uma das ações que fazem parte do grande pacote de benefícios que é o Tocando em Frente. Muito ainda vamos fazer pelo nosso povo, apoiando e auxiliando nos momentos difíceis, mas também criando oportunidades, gerando emprego e renda”, destacou o governador Carlesse.

Retorno de militares

Também durante esta semana, o governador Carlesse regulamentou a Lei n° 3.721, que dispõe sobre a admissão especial de militares da reserva remunerada da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO). O objetivo é fortalecer a atuação e o efetivo de militares no Estado.

Ainda será publicado edital com todas as regras de admissão, mas, inicialmente, os militares da reserva devem ser inseridos nas funções administrativas dos Colégios Militares, possibilitando que os profissionais da ativa possam voltar para o policiamento ostensivo nas ruas.

Adiantamento de salário

Mantendo ações de valorização do servidor, o Governador autorizou o adiantamento do pagamento dos servidores públicos estaduais. Nesta sexta-feira, 24, sete dias antes do final do mês trabalhado, inicia-se o cronograma de pagamento referente a setembro. Ao todo, o tesouro reservou R$ 177.843.627,99 para a folha líquida, envolvendo todos os órgãos da estrutura administrativa.

A antecipação dos salários é uma determinação do Governador que, desde o enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), passou a ser todo dia 1° de cada mês. Já o pagamento, de forma antecipada e escalonada, começou no início do ano, como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, para evitar aglomerações nos comércios e nas instituições bancárias.

Plantio de mudas no Palácio Araguaia

No dia 21, quando é comemorado o Dia da Árvore, diversas crianças plantaram mudas de árvores frutíferas na área externa do Palácio Araguaia. A ação buscou chamar atenção para a necessidade de conscientização em prol da preservação desse bem natural e fundamental para a sobrevivência do planeta.

Após o plantio de mudas de pequi e cajuí, típicas do Cerrado, as crianças foram recebidas pelo governador Mauro Carlesse em seu gabinete e tiveram a oportunidade de conhecer os pontos de visitação do Palácio Araguaia.

Entrega de títulos

A agenda institucional do Governador encerrou com a entrega de 179 títulos definitivos de imóveis no município de Gurupi, por meio do Programa de Regularização Fundiária Urbana. Foram entregues 122 títulos para as famílias da Vila do Dertins e 57 para famílias da Vila São José, pondo fim a uma espera de 40 anos. A ação também faz parte do programa de desenvolvimento Tocando em Frente.

Antecedendo a entrega dos títulos, o governador Mauro Carlesse e secretários de Estado foram recebidos pela prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que juntamente com a sua equipe, apresentou projetos nas áreas de infraestrutura, de desenvolvimento econômico e de expansão do plano diretor da cidade, visando investimentos do programa Tocando em Frente, idealizado pelo Governador para fortalecimento da economia tocantinense.