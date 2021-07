Vacinação contra a Covid-19 segue até às 17h nas USFs da Capital

…

A vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 17, está disponível em cinco Unidades de Saúde da Família (USF) da Capital. Iniciada às 8 horas da manhã, a ação prossegue até às 17 horas. Além das pessoas com mais de 41 anos de idade sem comorbidade, a imunização está disponível para os grupos prioritários que já vinham sendo imunizados e também para quem está no prazo para receber a segunda dose.

O anúncio da ampliação da faixa de idade para pessoas sem comorbidades, pela Prefeitura de Palmas, foi um alívio para Edissa Costeira, 41 anos. Ela relata que estava ansiosa para tomar a vacina da Covid-19 e que agora está muito feliz. “Logo que fiquei sabendo que iriam vacinar a minha faixa de idade, fiz meu agendamento. Foi super fácil e tranquilo e aqui está tudo muito organizado”, disse ela, ao elogiar o atendimento na USF da 210 Sul, denominada Loiane Morena Vieira.

O engenheiro agrônomo Cristiano Caixeta, 41, também compareceu para se vacinar. Satisfeito por ter chegado sua vez, ele disse que a sensação de receber a vacina é de renascimento. “É uma bênção tomar a vacina, não importa qual seja. Todas foram aprovadas pela Anvisa”, resumiu o engenheiro. De opinião semelhante, a pedagoga Ana Keli Lima Lopes Passarinho, 42, afirmou que as vacinas representam mais segurança e esperança. “É uma maravilha. Já estou ansiosa para tomar a 2ª dose.”

Edissa, Cristiano e Ana Keli são unânimes em afirmar que mesmo tomando as vacinas, os cuidados devem permanecer. Para eles, usar máscara, lavar as mãos com água e sabão; usar álcool em gel e evitar aglomerações são cuidados essenciais para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus.

Prioritários

Os grupos prioritários incluídos no Plano Nacional de Imunização, que ainda estão sendo vacinados em Palmas, são: gestantes em geral, com e sem comorbidade, e puérperas, com até 45 dias pós parto, com mais de 18 anos; trabalhadores da indústria, com Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE) 35, 36, 37, 38, 39, 53, 59, 60 e 61; da limpeza urbana, transporte urbano, educação, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades/fatores de risco acima de 18 anos e, ainda, aqueles que precisam tomar a segunda dose da Coronavac (21 dias após a 1ª) ou Astrazeneca (80 dias após a 1ª).

Consciente da importância de receber as duas doses da vacina contra a Covid-19, Pedro Arruda, 65 anos, tomou neste sábado a segunda dose do imunizante. Ele diz que agora seguirá mantendo os cuidados preventivos e vai rogar a Deus para que a população entenda de uma vez por todas que deve tomar as vacinas que estão disponíveis.

Documentos

Para se vacinar é necessário levar uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e, caso precise, laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho, contracheque, dentre outros). As gestantes e puérperas deverão apresentar documento com avaliação médica, seja da rede pública ou privada onde faz o acompanhamento, orientando a aplicação da vacina, . Além disso, elas devem levar documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), comprovante de endereço, cartão do SUS, cartão de vacina e a caderneta da gestante (para as grávidas) ou a declaração de nascido vivo ou natimorto para puérperas. A gestante com comorbidade também deve apresentar declaração ou laudo médico que comprove a comorbidade.

Para realizar o agendamento, acesse aqui. https://coronavirus.palmas.to.gov.br/vacina/agendamento.

Locais de Vacinação – Sábado -17/07/2021

Das 8 às 17 horas

USF 210 Sul (Arse 24)

USF 403 Norte (Arno 41)

USF 1.004 Sul (Arse 101 – Albertino Santos)

USF Laurides Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Taquari