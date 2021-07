Gurupi é a cidade com maior percentual de vacinação contra a Covid-19 entre as três maiores do Estado

…

Dados da plataforma Integra Saúde, da Secretaria da Saúde do Tocantins, mostram que entre as três maiores cidades do Estado, Gurupi é a que vacinou maior percentual da população contra a Covid-19 até este sábado (17).

O sistema Integra mostra que a Capital da Amizade tem 95,10% de aplicação das doses recebidas pelo Estado. O município já recebeu 48.947 doses. Gurupi também tem a maior porcentagem de população vacinada com a primeira dose (39,42%) e de população imunizada com a segunda dose (11,89%).

Segundo o secretário municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, os dados são fruto do empenho de toda a gestão municipal, em especial a equipe da Saúde. “Estes dados representam o resultado de um esforço de toda uma equipe da secretaria municipal de saúde e o empenho da gestão municipal que tem a preocupação de o mais rapidamente possível imunizar toda a nossa população gurupiense”, destacou.

Ainda de acordo com o secretário, os dados trazem um impacto positivo para Gurupi e região. “Esses números também causam impacto positivo no comportamento do comércio, no número de casos positivos diários em nosso município e principalmente na taxa de ocupação de leitos que vem caindo em nosso município”, disse.

Dados do sistema Integra Saúde TO

A expectativa da secretaria é ampliar a vacinação contra a doença nesta próxima semana. “Estamos vacinando a população conforme as doses estão sendo disponibilizadas para Gurupi, temos a expectativa da chegada de mais doses para esta próxima semana e continuaremos trabalhando para avançarmos ainda mais na vacinação da população”, afirmou Relmivam.

Clique aqui e confira os dados de aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 de todos os municípios tocantinenses no sistema Integra Saúde.

Vacinômetro

A Coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14 horas deste sábado, já foram aplicadas 46.251 doses da vacina contra a Covid-19. Este dado é ainda maior que o do sistema Integra, que aponta 44.919 doses aplicadas em Gurupi. Esta diferença é devido o dinamismo do sistema de vacinação em que os municípios conseguem atualizar estas informações com mais rapidez, segundo explicou o secretário.

“Município e Estado estão sempre em sintonia, esta ligeira diferença na quantidade aplicada de doses é em razão do tempo para compilar os dados”, assegurou Relmivam.