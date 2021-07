Para manter redução de indicadores da Covid-19, forças de segurança seguem com fiscalização neste fim de semana

Mesmo com a melhora nos indicadores, redução nas taxas de ocupação hospitalar e de transmissão do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Palmas promete uma fiscalização intensa nesta sexta-feira, 16, e durante o final de semana, em todas as regiões da Capital. O trabalho realizado em conjunto com as forças de segurança municipal e estadual visa combater aglomerações e o descumprimento das medidas sanitárias de combate à Covid-19.

As equipes serão distribuídas em diversas frentes de atuações para vistoriar os estabelecimentos comerciais como os bares, conveniência, distribuidora de bebidas e restaurantes. Além disso, ocorrem os trabalhos para coibir as infrações no trânsito, com o perigo da alcoolemia, nas ações do ‘Balada Segura’ e nas atividades educativas do projeto ‘Palmas na onda da prevenção’, que vai percorrer as praias municipais, levando conscientização e orientações aos comerciantes e banhistas.

Adequação

De acordo com a Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), nos últimos dias, vários estabelecimentos estão contribuindo com o trabalho das equipes de fiscalização, seguindo e cumprindo as medidas de controle e prevenção ao vírus. Esses empreendimentos frequentemente eram ‘pegos’ infligindo às tratativas que autorizaram a flexibilização, desobedecendo também as orientações sanitárias, sendo alvos da aplicação de infrações e até interdições.

A mudança na adequação e o posicionamento dos empreendimentos comerciais refletiram no baixo registro de infrações e notificações efetuadas durante a operação integrada realizada na quarta e quinta-feira, 14 e 15. Durante o monitoramento, foram registrados 8 notificações e apenas um auto de infração. Na ocasião, foram realizados também 14 arquivamentos de notificações anteriores, o que representa que os estabelecimentos visitados se adequaram às medidas exigidas, sendo sanadas as irregularidades.

Trânsito

Já as ações operacionais dos agentes municipais de Trânsito e Transporte, resultaram na aplicação de 25 autos de infração por diversas transgressões às diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e ainda na remoção de um veículo.