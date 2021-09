Prefeitura de Araguaína decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira, 6

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, assinou o decreto nº 73/2021 que estabelece no dia 6 de setembro, segunda-feira, ponto facultativo nos órgãos públicos municipais e entidades vinculadas à administração pública do município.

O decreto foi estabelecido considerando que dia 6 será na segunda-feira, intercalado entre os feriados da Independência do Brasil, dia 7, e de Nossa Senhora da Natividade (Padroeira do Tocantins), 8, e o final de semana.

O ponto facultativo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que não podem ser paralisados ou interrompidos como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Hospital Municipal de Araguaína (HMA).

Durante esse período, segue sendo realizada a vacinação contra a covid-19. Nos dias 6 e 7, o horário de atendimento é das 8 às 13 horas. Os locais de imunização são: Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago, e nas UBS (unidades básicas de saúde) Araguaína Sul, JK, Manoel Maria (Setor Cimba), UBS Palmeiras do Norte (Setor São Miguel) e a UBS Dr. Raimundo (Setor Maracanã) e UBS Dr. Francisco (Vila Aliança).

A partir do dia 8, a vacinação segue ocorrendo normalmente no ginásio e em todas as UBS, com exceção das de referência no atendimento da covid-19.

Nossa Senhora da Natividade

No dia 8 de setembro é comemorado o Dia da Padroeira do Tocantins, Nossa Senhora da Natividade. No dia 15 de agosto de 1922, durante a Romaria do Bonfim, Nossa Senhora da Natividade foi instituída oficialmente como a padroeira do estado.

A celebração ocorre nove meses depois da Festa da Imaculada Conceição de Maria, 8 de dezembro; esse intervalo representa para os devotos o período da gestação de Maria no ventre de Santa Ana.