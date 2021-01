Unitins aplica provas do Vestibular 2021/1 nesta 4ª; confira medidas de proteção e orientações aos candidatos

3.849 candidatos se preparam para as provas do Vestibular 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), que serão aplicadas na tarde desta quarta-feira, 27. Com cinco horas de duração, as provas serão aplicadas presencialmente nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins, seguindo um rigoroso Protocolo de Aplicação de Provas e o Protocolo Segurança e Saúde, do Governo do Estado, implementados em conjunto com as orientações do Ministério da Educação e do Inep. Confira a seguir como funcionará a logística de aplicação das provas e as orientações para os candidatos.

Para evitar aglomerações e possíveis atrasos, este ano os candidatos terão 30 minutos a mais para entrar nos locais de prova, em comparação aos processos anteriores. Os portõesserão abertos às 12h30 e fecharão pontualmente às 14h. A orientação é que os candidatos confiram seus locais de prova com antecedência e cheguem cedo. Veja a lista completa dos locais de prova aqui.

Em Palmas, o reitor Augusto Rezende acompanhará a abertura dos portões e recepcionará os primeiros candidatos no Câmpus da Unitins, às 12h30, cumprindo as medidas de prevenção à Covid-19 e distanciamento estabelecidas no Protocolo.

Prova

Os candidatos farão provas de conhecimentos específicos que serão divididas em duas grandes áreas. A primeira grande área envolve conhecimentos específicos em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, contendo 30 questões. A segunda grande área envolve conhecimentos específicos em Linguagens, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Códigos e suas Tecnologias, com 20 questões. No total, são 50 questões a serem respondidas, além da Redação.

O caderno de prova e o gabarito devem ser respondidos somente com caneta esferográfica AZUL de material transparente. Os candidatos só poderão sair da sala de prova após duas horas do início da aplicação, ou seja, a partir das 16h15. E poderão levar o caderno de provas para casa a partir das 18h15.

O horário das provas foi pensado com base nos perfis de candidatos ao vestibular: das 14h15 às 19h15, possibilitando àqueles que trabalham que possam comparecer ao emprego normalmente no turno da manhã. A Comissão Organizadora do vestibular ressalta que, conforme edital, os candidatos poderão solicitar atestado de comparecimento no dia das provas.

O que levar no dia da prova?

– Documento de identificação oficial original com foto (veja os documentos aceitos no Edital);

– Comprovante de inscrição (impresso ou on-line) e/ou comprovante de pagamento para candidatos que não solicitaram isenção;

– Lanches e água em embalagens transparentes;

– No mínimo duas máscaras de proteção facial;

– Caneta esferográfica AZUL de material transparente (recomenda-se duas);

O que não é permitido?

– Uso de lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos ou anotações;

– Uso de relógios, celular, fones de ouvido ou quaisquer aparelhos eletrônicos;

– Utilização de chapéus, boné, óculos escuros durante a prova;

Logística de aplicação das provas

Para garantir a viabilidade da aplicação das provas, o presidente da comissão organizadora do Vestibular, Vinicius Augusto Silva, explica que o planejamento para a realização das provas é pensado desde o ano passado. “Temos trabalhado no Protocolo desde outubro de 2020, quando verificamos a possibilidade de realizar uma prova de forma segura, tanto para os candidatos como para toda a equipe da Unitins”. Ao todo, cerca de 700 pessoas integram a equipe de fiscais, auxiliares, porteiros, ASGs e demais profissionais que atuam diretamente na aplicação das provas.

A distribuição de candidatos nos locais de prova obedeu rigorosamente ao Protocolo de Aplicação, ocupando somente 50% da capacidade total de cada sala, com distanciamento entre os candidatos dentro das salas. Todos os locais de provas serão desinfectados antes da aplicação como medida de reforço da Universidade nas ações de prevenção à Covid-19.

Prevenção à Covid-19

Para garantir a segurança dos candidatos e de toda a equipe envolvida na aplicação das provas, a Unitins instituiu um protocolo específico para o Vestibular 2021/1, que atende ao Protocolo de Segurança em Saúde criado juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Secretaria Estadual de Educação, Juventude e Esportes (Seduc), além de considerar as medidas e orientações do MEC e INEP para a aplicação das provas do Enem deste ano.

Candidatos com temperatura corporal igual ou superior a 37,8º graus não poderão adentrar o local de prova. A orientação expressa da Unitins é que candidatos com sintomas ou diagnóstico de Covid-19 permaneçam em casa. É obrigatório o uso de máscaras de proteção durante toda a permanecência nos locais de prova.

A Unitins disponibilizará álcool 70% para higienização de mãos nas salas, banheiros e em locais estratégicos. Todos os ficais, equipe de limpeza e auxiliares estarão equipados com máscaras de proteção, luvas e protetor facial. O Protocolo completo está disponível, na íntegra, na página do certame (aqui).

Concorrência

Ao todo, são ofertadas 640 vagas para ingresso no semestre letivo 2021/1, distribuídas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Letras, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnólogo em Agronegócio.

Todos os cursos da Unitins são presenciais e gratuitos. As vagas são para os Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. Este ano, o Câmpus de Palmas conta com a implantação da primeira turma do curso de Pedagogia com 40 vagas para ingresso já no primeiro semestre de 2021.

Os cursos de Direito/Câmpus Palmas, Direito/Câmpus Augustinópolis e Enfermagem/Câmpus Augustinópolis são os mais concorridos desta edição do processo seletivo.

Os candidatos aprovados no certame poderão conferir o gabarito preliminar da prova dia 28 de janeiro. A divulgação do resultado final dos aprovados no certame está prevista para o dia 09 de fevereiro e o início das aulas dos aprovados dia 18 de fevereiro.