Unidade de Saúde da Família José Hermes no Setor Sul da Capital já está de portas abertas em nova instalação

Os moradores do Setor Sul da Capital e entorno já estão sendo atendidos pela Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador José Hermes Rodrigues Damaso desde às 7 horas, desta segunda-feira, 26, quando suas portas reabriram. É que a unidade está em novo endereço, na Rua S-03, Lote 31, em frente a sua antiga sede, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

De acordo com o coordenador da USF, Joel Feitosa, cerca de 200 pessoas foram atendidas na manhã desta segunda. A nova sede da unidade possui 284 m² de área com consultórios médicos, sala de vacina, farmácia, sala de curativo, sala dos agentes comunitários de saúde, dentre outros espaços.

A unidade pertence ao Território Javaé e atende moradores do setor Sul e entorno como os setores Palmas Sul e Palmas Sul II; quadras 01 a 16, 22 e 25 do Bela Vista; quadras 01 a 03, 06 a 14, 17 a 32, 35 e 36 do Morada do Sol; quadras 30, 31, 33 a 38, 39 e 40 de Taquaralto.

Palmas conta com 34 USFs, distribuídas em todas as regiões da Capital, sendo seis sentinelas, ou seja, de atendimento exclusivo a Covid-19 e duas de abrangência geral, que podem incluir também pacientes com Covid.

Todas as unidades sentinelas dispõem de serviço de testagem. Clique aqui e saiba mais.