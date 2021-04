Cerest faz evento virtual para lembrar vítimas de acidentes de trabalho em Araguaína

O Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) Regional de Araguaína promove nesta terça-feira, dia 27, às 9 horas, webconferência para celebrar o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho e Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, 28 de abril. O evento virtual tem como público-alvo técnicos, gestores e profissionais que atuam na Rede de Atenção à Saúde (RAS), representantes da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) e Conselho Municipal de Saúde.

O Cerest celebra ainda o Abril Verde, movimento que tem como intuito trazer à sociedade a questão da segurança e saúde do trabalhador. “Com essa ação, temos o objetivo de reduzir os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, além de mobilizar a sociedade para prevenção das doenças que ocorrem em decorrência do trabalho”, informa a coordenadora do Cerest, Lilaléa Farias.

Temas

Durante o evento serão abordados três temas que envolvem a prevenção de acidentes no trabalho. O primeiro é o cenário epidemiológico dos acidentes de trabalho na Região Médio Norte Araguaia, apresentado pela enfermeira e técnica responsável pelo Departamento de Agravo de Acidente de Trabalho de Araguaína, Jaciara Araújo Gomes.

O segundo tema são as ações diárias para promover uma cultura de segurança, intermediado pelo técnico em Segurança do Trabalho Vitor Alexandre Miranda Silva.

A prevenção do sofrimento e do adoecer nos profissionais da saúde em tempos de pandemia será tema tratado pela psicóloga doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano Thelma Pontes Borges.

O acesso on-line para o evento poderá ser realizado pela plataforma Google Meet por meio do link: https://meet.google.com/xqc-tczw-ggx.

Abril Verde

A mobilização se faz necessária para tratar do tema das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho com o objetivo maior de reduzir os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, e mobilizar o envolvimento da sociedade, dos órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações, sociedade civil organizada para prevenir e alertar sobre os problemas que ocorrem no mundo do trabalho e em decorrência do mesmo.

Essa iniciativa quer trazer saúde e a prevenção para dentro do local onde as pessoas ficam grande parte do dia.

Dia da prevenção

O Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho e Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, 28 de abril, foi instituído por iniciativa de sindicatos canadenses e escolhido devido a um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no Estado da Virgínia, Estados Unidos, em 1969.

No Brasil, em maio de 2005 foi promulgada a Lei nº 11.121, criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidente e Doenças do Trabalho.

O órgão

O Cerest é um serviço especializado no atendimento à Saúde do Trabalhador, tanto para atuação preventiva como para os já acidentados no trabalho. O principal objetivo do centro é a implantação da Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS).

A função do Cerest é dar subsídio técnico para o SUS, nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, independentemente do vínculo empregatício e do tipo de inserção no mercado de trabalho.

Publicado: Data: 26/04/2021 Autor:Ascom