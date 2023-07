Último final de semana da temporada na Capital promete muita diversão com música e esporte

A programação do Palmas Férias 2023 está chegando ao fim. Porém, ainda não é hora de dizer adeus, pois o projeto retorna para seu último fim de semana na Capital, com apresentações musicais, esportivas e boa gastronomia. A diversão começa nesta quinta, 27, com show da artista local Malusa e do ícone da MPB Fafá de Belém.

O Palmas Férias 2023 termina no domingo, 30, finalizando em Taquaruçu com apresentações de artistas gospel. Já na Praia da Graciosa, o encerramento será com Jamilly Lima.

Organizado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), a programação final do Palmas Férias terá neste final de semana 37 atrações musicais que atendem a todos os gostos, mostrando que a Capital tem realmente em cada canto um encanto.

Enquanto os visitantes aproveitam as praias de água doce, os shows continuam marcando presença nas Praias das Arnos, da Graciosa e do Caju, e também em Taquaruçu, com atrações como Forró do Balançado, Paulinho Braga e VI do acordeon.

Além dos cantores, terá também aquele cineminha em Taquaruçu, promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), que os visitantes poderão acompanhar, de sexta-feira, 28, a domingo, 30, às 18 horas, no Redondo da Praça Maracaípe. No local serão exibidas sessões de cinema de curtas infantis, além do ‘Comedy Club’ de André Araújo, e também curtas tocantinenses.

E no sábado, 29, acontece a 2ª Meia Maratona de Palmas, que promete uma paisagem deslumbrante na Orla da Graciosa, com início, às 17h30, próximo ao horário do pôr do sol. Organizado pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), a largada será de frente ao bar Dona Maria Beach, e a competição conta com percursos de 7 km, 10.5 km e 21 km, sendo o último o de maior premiação.

Segundo o presidente da Agtur, Giovanni Assis, a programação está imperdível. Ele espera que o público presente nos eventos goste da programação organizada especialmente para este fim de semana. “Queremos que o palmense e o turista tenham uma experiência inesquecível, e curtam o último final de semana de férias na Capital, e, possam vivenciar que aqui em Palmas, tem em cada canto um encanto.”

Vila Gastronômica

A vila também retorna para o seu último final de semana do Palmas Férias 2023. A estrutura permanece presente na Praia da Graciosa e em Taquaruçu, dando aquele gostinho do que a população pode esperar do 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu, que será realizado de 6 a 10 de setembro, no distrito serrano.

Na Graciosa, a vila estará aberta a partir das 16 horas, vendendo espetinhos, pizzas, coxinhas, tapiocas, bolos e tortas, com venda de artesanatos e comidas de food truck. Já em Taquaruçu, as vendas começam a partir das 17 horas, oferecendo ao público queijos, salames, petiscos, doces, geleias e alimentos vegetarianos e veganos.

Confira programação completa:

Quinta-feira, 27

Taquaruçu, Praça Tarcísio Machado

Malusa – 20 horas

Fafá de Belém – 21 horas

Sexta-feira, 28

Taquaruçu, Praça Maracaípe

Sessão de Curtas infantis – 18 horas

Sábado, 29

Praia das Arnos

Forró do Balançado – 16 horas

Arthur Rangel – 17 horas

Manoel Gomes (Caneta Azul) – 18 horas

Aramys Rocha – 19 horas

Derruan – 20 horas

Praia da Graciosa

2ª Meia Maratona de Palmas – 17h30

DJ Gamboge – 17 horas

Tom Willian – 18 horas

Paulinho Braga – 19 horas

Viny Damaré – 20h30

Praia do Caju

Forró do Balançado – 15 horas

Mateus Garcia – 16h20

Xote Brasil – 17h40

Jonatas Marques – 19 horas

Sabino Sá – 20 horas

Taquaruçu

O Comedy Club – 18 horas – Praça Maracaípe

Sabrina Fittipaldi – 18 horas

TabokaGrande – 19 horas

Xangai – 20 horas

Banda Urtiga – 21 horas

Edu Voz – 22 horas

Domingo, 30

Praia das Arnos

Moleca Sapeca – 15 horas

Leandro Silva – 16h20

Renata Alves – 17h40

Cleiton Farias e Banda – 19 horas

Praia da Graciosa

DJ Gamboge – 18 horas

Joan Alessandro – 19 horas

Jamilly Lima – 20h30

Praia do Caju

Wandevilde e Banda – 16h20

Nadyana Oliveira – 17h40

VI do acordeon – 19 horas

Jonatas Marques – 20 horas

Taquaruçu

Mattos Nascimento – 18 horas

Sandro Nazireu – 19 horas

Mizael Matos – 20 horas

Texto: Paulo Lourenço Dias – estagiário sob a supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Secom