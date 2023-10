Turismo de Palmas é apresentado em um Estande no maior evento do setor de Viagens País

A Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), levou a convite agentes de viagens e representantes do trade turístico da Capital para o evento nacional, a feira da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens (Abav) Expo 2023,que iniciou nesta quarta-feira, 27. Segundo a Agtur, este é o maior estande já criado pela gestão para divulgação de Palmas, bem como apresentação da nova marca turística da Capital para o trade de turismo do Brasil na Abav, que é realizada no Rio de Janeiro.

Segundo a organização da feira, até sexta-feira, 29, o evento deverá receber mais de 40 mil pessoas de todo o País, que terão a oportunidade de visitar também o estande da Prefeitura de Palmas, onde a Gestão Municipal construiu um espaço de 60 metros, o maior já montado por Palmas em um evento desse porte, com foco em apresentar a marca turística de Palmas e os atrativos da Capital tocantinense.

Para o presidente da Abav-Tocantins, Rodolfo Ferreira. Palmas não poderia ficar de fora da maior feira de turismo da América Latina. “É uma grande honra Palmas bem representada aqui na Abav, expondo e prospectando negócios para nossa bela, nova e moderna Capital, e, a mais tecnológica, com belas riquezas naturais e lago belíssimo a ser explorado”, disse o presidente.

O presidente da Agtur, Giovanni Assis, explica que participar deste evento, em que ele o considera um espaço exclusivo para as promoções turísticas da Capital tocantinense é um grande ganho para a cidade de Palmas. Onde, nele, os agentes de viagens poderão conhecer roteiros, empreendedores, lugares e histórias do turismo de nossa cidade sob a perspectiva do turismo de aventura, negócios, dentre outros,

Ainda segundo o presidente, o estande na Abav Expo, além receber a identidade visual de Palmas como destino turístico inteligente, cidade conectada e tecnológica e da nova marca para as ações do turismo, lançada oficialmente no evento, também foram levados panfletos explicativos, vídeos, flyers, dentre outros, com objetivo de divulgar a cidade de Palmas,

Ele ainda ressalta que a Cidade está antenada com as discussões mais atuais de meio ambiente e resiliência climática, a Agtur levou uma equipe técnica da prefeitura e também de agências de viagens que vendem a Capital como destino, além de entidades classistas do trade de turismo local e atração cultural. “O objetivo da participação da Prefeitura de Palmas na Abav Expo 2023 é apresentar a marca turística do município e mostrar aos visitantes todas as riquezas e potencialidades turísticas da mais jovem capital do país”, explica o presidente da Agtur, Giovanni Assis. A Gestão Municipal também levou a campanha “Quem conhece Palmas se Apaixona”, que conta com vídeos institucionais que destacam os pontos turísticos da Capital.

Marca Turística

A primeira cidade da região Norte a desenvolver uma marca turística própria, a Prefeitura de Palmas apresentou em março deste ano a campanha, que conta com identidade visual padronizada, com peças publicitárias dedicadas a vender a Capital tocantinense. A Agtur destaca que Palmas é um destino turístico com atrativos para turistas interessados em roteiros cujos diferenciais sejam bons índices de segurança, trânsito fluido, boa culinária, trilhas ecológicas, cachoeiras, praias de água permanentes, atividades de lazer e esportes nos parques urbanos, no rio Tocantins e porta de acesso a atrações naturais no interior do Tocantins, como as Serras Gerais e o Jalapão.

Texto e Edição: Redação Secom