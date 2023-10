Com gratuidade, Prefeitura de Palmas reforça linhas do transporte coletivo para eleição do Conselho Tutelar

Como garantia da participação de todos os cidadãos no processo eleitoral de escolha dos novos conselheiros tutelares da Capital, que ocorre neste domingo, 1° de outubro. A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) irá reforçar todas as linhas do transporte coletivo urbano que circulam próximo às escolas sedes de votação durante o pleito.

De acordo com a Agência, no dia 1º será mantida a mesma escala de funcionamento dos sábados e serão disponibilizados mais ônibus e motoristas, facilitando o deslocamento dos eleitores. A Linha Eixão – 010 também será reforçada para que não haja prejuízo nas integrações.

Mantendo a programação de todo final de semana, as catracas serão livres em todas as linhas com entrada pelas portas traseiras.

Texto: ATCP Palmas / Edição: Secom