Troca de óleo usado por novo passa a acontecer todas as sextas na Feira da 304 Sul

A partir desta sexta-feira, 10, as trocas de óleo residual por óleo novo, dentro do Programa Renova Palmas, serão semanais. Para tanto uma equipe da Fundação Municipal de Meio ambiente (FMA), órgão responsável pela ação, irá atender na Feira Coberta da 304 Sul, das 16 às 18 horas, na sala dos fiscais.

A intenção é recolher o óleo residual para destinação adequada, evitando que seja descartado indevidamente. A cada quatro litros de óleo residual entregue, o cidadão tem direito a um litro novo.

Para receber o óleo residual, a Fundação mantém três ecopontos de coletas, instalados na Feira Coberta da 304 Sul, no Tribunal de Justiça, localizado na Praça dos Girassóis e no viveiro de mudas do Município/ Horto Florestal. Porém, as trocas só serão realizadas na Feira da 304 Sul.

Parceria

A coleta de óleo residual é realizada em parceria com a empresa Granol, que disponibilizou os contêineres e é a destinatária final do produto. O resíduo coletado é transformado em biodiesel, evitando a poluição o meio ambiente e danos a rede de esgoto.

Além de reaproveitar o resíduo, a Granol também passou a ser apoiadora dos programas ambientais do Município, contribuindo para o fortalecimento da política de resíduos sólidos em Palmas. O projeto está estruturado por contêineres para recebimento exclusivo do óleo usado.

Sempre que os contêineres estiverem cheios, o material será recolhido pela Granol para transformação em biodiesel. A contrapartida da empresa será o apoio aos projetos de preservação ambiental da FMA.

O projeto

A Reciclagem de Óleo Residual faz parte do Programa Renova Palmas, gerido pela FMA e que norteia a política de gestão de resíduos de Palmas. Composto por quatro projetos, o programa inclui também a Coleta Seletiva de Recicláveis e está implementando a Compostagem da Fração Orgânica e a Cadeia de Logística Reversa.