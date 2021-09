Núcleos de Identificação Itapiratins e Pequizeiro serão inaugurados nesta sexta-feira, 10

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), inaugura nesta sexta-feira, 10, mais dois Núcleos de Identificação no Estado, o 66° em Itapiratins e o 67° em Pequizeiro. As solenidades de entrega oficial das instalações ocorrem às 8h30 e às 11h30, respectivamente, com a parceria das prefeituras locais.

Com as duas novas instalações, o Estado já contabiliza 67 unidades de atendimento para emissão de 1ª e 2ª via de Carteira de Identidade. Os núcleos são coordenados pela Superintendência de Polícia Científica, por meio do Instituto de Identificação.

Emissão de RG em Tupiratins

Em mais uma ação itinerante, nesta quinta-feira, 9, e na sexta-feira, 10, a Secretaria de Estado da Segurança Pública descentraliza os atendimentos para montagem de processos para emissão do documento no município de Tupiratins, atendendo também os moradores de Itapiratins, cidade vizinha.

Os serviços de emissão de RGs estão sendo feitos na Câmara Municipal de Tupiratins. “A estimativa é de mais de 200 processos para emissão de registros nos municípios”, explica a diretora do Instituto de Identificação da SSP/TO, Naídes César.