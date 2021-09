1º Workshop de Farmacologia Clínica da Fesp tem inicio na próxima segunda, 13, em Palmas

Com o tema ‘Cuidados farmacêuticos pós-covid’, começa na próxima segunda-feira, 13, o 1º Workshop de Farmacologia Clínica da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp). O evento segue até 16 de setembro envolvendo diversas cidades, sendo a Capital a primeira. O número de inscritos em Palmas superou as expectativas, com isso, uma nova turma foi aberta às 15 horas, a segunda turma será às 19 horas. Para participar, basta acessar este link e preencher o formulário.

Destinado a profissionais farmacêuticos, acadêmicos e áreas afins, o 1º Workshop de Farmacologia Clínica da Fesp conta com a profissional convidada, a professora doutora em Farmacologia, Eliane Campesatto. O objetivo é aprimorar os conhecimentos prévios sobre a integração e cuidados junto à prática profissional farmacêutica, tendo como principal foco o cuidado farmacêutico prestado ao paciente, monitorando os resultados do tratamento farmacológico a fim de proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida, pós-covid e por isto terá como tema: ‘Cuidados farmacêuticos pós-covid’.

O evento é gratuito, mas sugere-se aos participantes que ao comparecerem ao evento doem 1 kg de alimento não perecível que será destinado para famílias afetadas pela Covid-19. A ação da Prefeitura de Palmas, por meio da Fesp, é alusiva ao Dia Internacional do Farmacêutico, celebrado dia 25 de setembro, e conta com a parceria dos conselhos Federal de Farmácia (CFF) e Regional de Farmácia (CRF) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/TO).

Os encontros serão presenciais, respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e acontecerão em municípios em que a Fesp tem convênio firmado com faculdades da área da Saúde. Sendo assim, além de Palmas, a ação acontecerá em outros seis municípios, Porto Nacional, Paraíso, Gurupi, Colinas, Araguaína e Guaraí. Para isso, o participante deve indicar no ato da inscrição, em qual município deseja participar.

Perfil da palestrante

Eliane Campesatto possui graduação em Farmácia pela Universidade Paranaense (1996), mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Celular) pela Universidade Estadual de Maringá (2001) e doutorado em Ciências Biológicas (Biologia Celular) pela Universidade Estadual de Maringá (2007). Foi professora do Centro Universitário de Maringá, nas disciplinas de Farmacologia para os Cursos de Farmácia e Nutrição, Farmacoterapêutica para Odontologia e Toxicologia Geral e Clínica para Farmácia (1998-2008); coordenadora dos Cursos de Especialização em farmacologia e em Manipulação Farmacêutica do Cesumar (1998-2008). Atualmente é professora associada II do Setor de Farmacologia da Universidade Federal de Alagoas. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Farmacoterapia das Doenças Crônicas – GFADOC (ICBS-UFAL); orientadora do Mestrado em Ciências Farmacêuticas – ESENFAR (UFAL); orientadora de alunos em trabalhos de conclusão de curso, PIBIC e projetos de extensão. Eliane Campesatto orienta nas áreas de dor, inflamação, cuidado farmacêutico e uso racional de medicamentos. (Com informações coletadas do Lattes em 25/06/2020)

Programação

Segunda-feira, 13/09 – 15h e 19h – Palmas;

Terça-feira, 14/09 – 9h – Porto Nacional;

Quarta-feira, 14/09 – 19h30 – Gurupi;

Quinta-feira, 15/09 – 19h – Araguaína;

Sexta-feira, 16/09 – 10h – Colinas;

Sexta-feira, 16/09 – 14h – Guaraí

Sexta-feira, 16/09 – 18h – Paraíso.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: workshopfarmacologiaclinica@gmail.com