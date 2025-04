Renovado o contrato para manter travessia gratuita por barcos em Aguiarnópolis

publicado: 31/03/2025 20:42:00

atualizado: 01/04/2025 14:04:47

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização (ATR), renovará o contrato das embarcações conhecidas como voadeiras, responsáveis pela travessia hidroviária gratuita entre os municípios de Aguiarnópolis/TO e Estreito/MA, com o objetivo de garantir a continuidade do serviço essencial para a mobilidade da população após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira. A manutenção da travessia, iniciada em janeiro, integra as ações emergenciais implementadas pelo governador Wanderlei Barbosa para minimizar os impactos causados na região.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou que a manutenção da travessia gratuita reforça o compromisso do governo estadual com a garantia do deslocamento dos moradores da região. “Entendemos o impacto que a travessia tem na rotina dos moradores da região e, por isso, manter o serviço gratuito é uma prioridade para assegurar o deslocamento seguro e atender às necessidades da população, que vem enfrentando dificuldades de locomoção”, ressaltou o chefe do Executivo.

Outras ações

Entre as medidas contínuas adotadas pelo governador Wanderlei Barbosa para diminuir os impactos aos moradores da região do Bico do Papagaio, está a reestruturação de rotas alternativas por rodovias estaduais para o desvio de veículos, além de outras ações que visam reduzir os transtornos enquanto é aguardada a construção da nova ponte, localizada na rodovia BR-226, sob responsabilidade do governo federal.

Também foi encaminhado um Termo de Cessão de Uso para o governo federal, solicitando que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) mantenha a estrutura das vias nos trechos das rotas alternativas até a conclusão da nova ponte, garantindo que sejam reestabelecidos nas mesmas condições originais.

Travessia por balsa

No local, também está disponível o serviço de travessia por meio da balsa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que permite a travessia segura de veículos e pessoas entre os dois municípios. O serviço é gratuito para todos os usuários.

Edição: Daniela Oliveira

Revisão Textual: Marynne Juliate