Regulamento define critérios e normas para expositores na Agrotins 25 anos

publicado: 27/03/2025 08:52:00

atualizado: 27/03/2025 13:23:42

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), publicou nessa quarta-feira, 26, no Diário Oficial de nº 6.783, o regulamento oficial da 25ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 25 anos). O documento estabelece os critérios de participação, regras para expositores e diretrizes gerais do evento, que será realizado de 13 a 17 de maio no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas.

O regulamento detalha aspectos como inscrição de expositores; montagem e desmontagem de estandes; normas de segurança; horários de funcionamento; critérios para participação de startups e empresas do setor agropecuário; além de diretrizes ambientais e sanitárias. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente organizado e produtivo para negócios, troca de conhecimento e networking entre os principais players do agronegócio do nosso estado e do país”, destaca o diretor de Agrotecnologia, Tecnologias Sociais e Biodiversidade da Seagro, Fernando Garcia.

Critérios de participação

Podem participar da Agrotins 25 anos empresas do setor agropecuário, instituições de pesquisa e ensino, órgãos públicos, cooperativas, produtores rurais e prestadores de serviços relacionados ao agronegócio. Para garantir um espaço no evento, os interessados devem seguir os prazos e os requisitos estabelecidos no edital de chamamento público, disponível no site da Tocantins Parcerias, responsável pela comercialização dos espaços.

Empresas e instituições devem estar devidamente registradas e regularizadas; e expositores devem apresentar produtos, serviços ou tecnologias voltadas ao setor agropecuário. A comercialização de produtos deve obedecer às normas sanitárias e ambientais vigentes, sendo que a montagem dos estandes e dos espaços expositivos deverá seguir os padrões estabelecidos no regulamento.

Regras para expositores

Para garantir a organização e a segurança da feira, o regulamento também estabelece diretrizes específicas para os expositores, incluindo:

Uso do espaço: cada expositor deverá respeitar a metragem definida no contrato, sem ultrapassar os limites do estande.

Sustentabilidade: a Agrotins 25 anos reforça seu compromisso ambiental, exigindo práticas sustentáveis na montagem e na operação dos estandes, como o descarte correto de resíduos.

Segurança: é proibido o uso de materiais inflamáveis sem a devida autorização dos órgãos competentes, além da obrigatoriedade de cumprir todas as normas de segurança contra incêndios.

Acesso e funcionamento: os horários de montagem e desmontagem dos estandes são pré-determinados e devem ser rigorosamente seguidos.

Exposição de animais: empresas que pretendem expor animais devem cumprir as exigências sanitárias estabelecidas pela Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec).

Para mais informações sobre a feira e o regulamento ou dúvidas, os interessados podem entram em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelo site https://www.to.gov.br/tocantinsparcerias.

Agrotins 25 anos

Com 25 anos de avanços e oportunidades, a Agrotins celebra uma trajetória de crescimento e inovação, consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio no Brasil.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, órgãos públicos e instituições de pesquisas e educacionais.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate