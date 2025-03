Deputado Federal Antonio Andrade é titular nas Comissões de Saúde e Comunicação em 2025

O deputado federal Antonio Andrade (Republicanos) foi confirmado como membro titular das Comissões de Saúde e de Comunicação da Câmara Federal para o ano de 2025. A definição ocorreu nesta quarta-feira, 19 de março, dia da instalação dos colegiados, consolidando o parlamentar como um dos nomes de destaque nas discussões desses setores.

Com vasta experiência na vida pública, Antonio Andrade reafirma seu compromisso com o avanço das políticas de saúde e comunicação no estado. “É uma grande responsabilidade integrar essas comissões. A Saúde é uma área prioritária, que impacta diretamente a vida da população. Já a Comunicação tem papel essencial na transparência e na inclusão digital dos cidadãos”, destacou o deputado.

Na Comissão de Saúde, Antonio Andrade pretende trabalhar para ampliar o acesso da população aos serviços médicos, fortalecer a infraestrutura hospitalar e garantir melhores condições de trabalho aos profissionais do setor. “Nosso foco será buscar soluções para os desafios do sistema de saúde, com mais investimentos e gestão eficiente”, pontuou.

Já na Comissão de Comunicação, o parlamentar reforça a importância da democratização da informação e do fortalecimento da imprensa regional. “Precisamos garantir que a comunicação seja acessível a todos, promovendo a inclusão digital e assegurando um ambiente de liberdade de imprensa e transparência”, afirmou.

