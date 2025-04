Governo do Tocantins prorroga cadastro para expositores interessados em participar da edição comemorativa da Agrotins 25 anos

por Adrielly Cavalini/Governo do Tocantins

publicado: 02/04/2025 14:13:00 – atualizado: 02/04/2025 14:39:29

Os interessados em expor seus produtos e serviços na 25ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 25 anos) ganharam mais tempo para se cadastrar. O prazo para adesão foi prorrogado até o dia 11 de abril, com o propósito de oferecer uma nova oportunidade para empresas, instituições e produtores garantirem presença no maior evento do agronegócio da Região Norte do país.

A feira, que ocorre entre os dias 13 e 17 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas, é reconhecida como um espaço estratégico para realização de negócios, networking e apresentação de novas tecnologias ao mercado, e contará com uma estrutura de mais 420 áreas destinadas à comercialização e à exposição.

O cadastro deve ser realizado no site da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias, responsável pela comercialização das áreas. No portal, os expositores encontram o edital de chamamento público (https://www.to.gov.br/tocantinsparcerias/agrotins-2025/6haz9j2kw6c5), contendo todas as regras, a documentação exigida e as demais informações sobre a participação.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (63) 3218-7282 e (63) 99986-0481, ou pelo e-mail [email protected].

Agrotins 25 anos

Com 25 anos de avanços e oportunidades, a Agrotins celebra uma trajetória de crescimento e inovação, consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio no Brasil.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, órgãos públicos e instituições de pesquisas e educacionais.

Edição: Jakelyne Monteiro

Revisão Textual: Marynne Juliate