2º Encontro de Pais de Autistas é realizado no Tocantins

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Governo do Tocantins, por meio das Secretarias de Estado da Saúde (SES/TO) e da Administração (Secad), realiza nesta quarta-feira, 2, das 8 às 12 horas, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, em Palmas, o 2º Encontro de Pais de Autistas do Tocantins. A programação do evento, que é direcionada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e familiares, inclui serviços, troca de experiências e apresentações artísticas e culturais.

“O nosso intuito é proporcionar momentos que envolvam as pessoas com autismo e suas famílias, para que troquem experiências, se divirtam e sintam que não estão sozinhos. É um momento que perpassa a assistência já realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, que tem buscado parcerias e desenvolvido ações estratégicas para ampliar a oferta de serviços para estas pessoas”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto.

O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, enfatiza que o segundo encontro de pais de autistas simboliza não apenas a continuidade de uma iniciativa valiosa, mas também o fortalecimento da comunidade, que se une em busca de acolhimento, informação e apoio. “A jornada de cada família que convive com o autismo é única e, muitas vezes, repleta de desafios. Compartilhar experiências, ouvir especialistas e trocar ideias nos ajuda a compreender melhor as necessidades e potencialidades de nossos filhos, sobrinhos, netos e amigos”, pontua.

Durante o evento, serão ofertados serviços como cortes de cabelo infantil, design de sobrancelhas, maquiagem, massagem, ventosaterapia, além de atendimentos jurídicos e nutricionais. Além disso, exames oftalmológicos e outras ações de saúde serão realizadas, com música ao vivo e muita diversão.

“A primeira edição, realizada em 2024, foi um grande sucesso. Reuniu mais de 400 pessoas em um evento inclusivo e emocionante. Este ano, o evento seguirá com o mesmo formato, garantindo que todas as apresentações sejam protagonizadas por pessoas no espectro autista, reforçando o compromisso com a inclusão e a valorização das potencialidades”, reforça a superintendente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Rosa Helena Ambrósio.

