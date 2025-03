Deputado Antonio Andrade entrega ônibus 0km para o Instituto Federal do Tocantins de Porto Nacional

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) de Porto Nacional recebeu, nesta sexta-feira, 7 de março, um ônibus 0km destinado ao transporte dos estudantes. A entrega foi realizada pelo deputado federal Antonio Andrade, que destacou a importância do investimento para garantir mais conforto e segurança aos alunos da instituição.

O veículo, moderno e totalmente equipado, foi adquirido por meio de emenda parlamentar, reforçando seu compromisso com a educação. Durante a cerimônia de entrega, realizada no campus do IFTO, estiveram presentes o diretor da instituição, Professor Dr. Albano Dias, alunos e professores.

Segundo o parlamentar, o novo ônibus era um sonho, e hoje se torna realidade. “Quando a gente realiza o sonho das pessoas, também realiza o da gente. O IFTO é muito importante, principalmente para o futuro da nossa cidade”, afirmou o deputado.

O diretor do IFTO de Porto Nacional, Dr. Albano Dias, também celebrou a chegada do veículo e agradeceu a iniciativa do parlamentar. “Essa conquista representa um avanço significativo para nossa instituição. Muitos alunos dependem desse transporte para continuar seus estudos, e essa aquisição melhora diretamente a qualidade do ensino e das oportunidades para nossos estudantes”, disse.

Na oportunidade, o parlamentar afirmou que enviará mais R$ 500 mil reais para a conclusão do refeitório dos alunos, com o recurso sendo utilizado para compra de mesas, cadeiras e ar condicionado.