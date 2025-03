Antonio Andrade comemora emenda paga de R$ 200 mil para realização da Quadrilha Junina Fulô de Mandacaru

O deputado federal Antonio Andrade (Republicanos) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para apoiar a realização da tradicional Quadrilha Junina Fulô, um dos eventos culturais mais aguardados do Tocantins.

A emenda foi paga na última quarta (19/02). O recurso será utilizado para a estruturação do evento, incluindo figurinos, iluminação, sonorização e logística, garantindo uma festa ainda mais grandiosa para a população.

De acordo com o deputado, investir na cultura junina é valorizar a identidade e as tradições do povo tocantinense. “A Quadrilha Junina Fulô representa não apenas um espetáculo artístico, mas também uma importante manifestação cultural e social. Essa emenda reafirma nosso compromisso com a cultura popular e com o fortalecimento das festividades que movimentam a economia local”, destacou Antonio.

A federação de quadrilhas juninas do estado do Tocantins reúne dançarinos e grupos folclóricos de diversas cidades. A organização do evento comemorou a destinação do recurso e ressaltou a importância desse apoio para a manutenção e crescimento da festa.

“Essa emenda chega num momento fundamental para darmos continuidade ao nosso trabalho e oferecer ao público um espetáculo cada vez mais bonito e profissional. A cultura precisa desse incentivo para se fortalecer”, afirmou um dos organizadores do evento.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade