Tocantins tem o 4º maior crescimento da renda média familiar do Brasil

O estado do Tocantins destacou-se nacionalmente ao alcançar o 4º maior crescimento percentual na renda média domiciliar per capita nos últimos dez anos. De acordo com dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), o rendimento médio per capita no estado aumentou 99% no período de 2013 a 2023.

Em 2013, a renda média domiciliar per capita no Tocantins era de R$ 774. Uma década depois, em 2023, esse valor subiu para R$ 1.544, representando um incremento significativo que posiciona o estado à frente de diversas outras unidades federativas. No cenário nacional, os estados do Piauí (106,7%), Pará (104%) e Alagoas (99%) apresentaram percentuais de crescimento superiores ou iguais no mesmo período.

“Esses resultados positivos nos alegram e demonstram que estamos no caminho certo. A nossa gestão prioriza o desenvolvimento do estado como um todo e continuaremos trabalhando para fortalecer a economia e as cadeias produtivas”, ressalta o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Entre os fatores que contribuíram para o crescimento estão os investimentos do Governo do Tocantins em infraestrutura, programas de incentivo ao setor produtivo e melhorias nos serviços públicos.

O Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics), por exemplo, é uma das principais políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico do Estado, sustentada por oito pilares estratégicos que visam à criação de um ambiente de negócios assertivo e favorável à atração de novos investimentos.