Parque Estadual do Jalapão celebra 24 anos com enfoque em sustentabilidade e turismo consciente

O Parque Estadual do Jalapão (PEJ), uma das mais deslumbrantes unidades de conservação do Tocantins, celebrou nesse domingo, 12, o seu 24º aniversário. Localizado na região leste do estado, o PEJ é reconhecido por suas paisagens exuberantes, como as imponentes dunas alaranjadas, fervedouros, rios e cachoeiras. Com mais de 158 mil hectares de território, o parque tem se consolidado como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil.

Mais de 50 mil pessoas visitam os atrativos do Parque, crescimento que é reflexo da crescente valorização das belezas naturais do Jalapão e do esforço do Governo do Tocantins, por meio do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), em promover o turismo sustentável e responsável.

Perla Maria de Oliveira, gerente das Unidades de Conservação do Naturatins, explica que o PEJ é a maior unidade de conservação de proteção integral, e é também a que recebe mais turistas anualmente. “O Parque Estadual do Jalapão abriga, ainda, diversos projetos científicos que são fundamentais para nossa biodiversidade dentro dos nossos cerrados, como, por exemplo, o projeto do pato-mergulhão, no Rio Novo. Trata-se de uma unidade de proteção integral prioritária para o Estado do Tocantins, gerida pelo Naturatins, e conta atualmente com equipe tanto administrativa na sede, quanto na parte de supervisão dentro do parque. Quero parabenizar o Parque Estadual do Jalapão, seus funcionários e a equipe que contribui para a manutenção do local e toda a sua conservação”.

O PEJ também se destaca por sua atuação com as comunidades locais, ao promover a conscientização ambiental e apoiar o desenvolvimento do turismo de base comunitária, com foco na sustentabilidade e na preservação cultural.

Encantamento do Jalapão

Quem visita o Parque Estadual do Jalapão se encanta com a diversidade de paisagens e experiências que ele oferece, a rica fauna e flora. Entre os pontos mais procurados pelos turistas estão as famosas Dunas, que chegam a 40 metros de altura e proporcionam uma vista espetacular, especialmente ao pôr do sol. Além disso, a Serra do Espírito Santo, com suas trilhas desafiadoras e vista panorâmica, é outro atrativo que atrai aventureiros e amantes da natureza.

De Aparecida do Rio Negro, Síndila Xavier esteve nas Dunas pela primeira vez nesse sábado, 11, onde se encantou pela paisagem singular do atrativo. “Hoje foi um dia muito especial porque eu já tinha vindo aqui em Mateiros, mas eu não tinha conhecido esse atrativo das dunas. Foi então a primeira vez que eu vim e estou gostando bastante; é bem bonito, bem conservado, é um lugar muito legal de se conhecer”, elogiou.

Investindo na sustentabilidade

Como parte de seus esforços para garantir a preservação ambiental, o Naturatins há 10 anos implementou ações de Manejo Integrado do Fogo (MIF), estratégia para prevenção e combate de incêndios florestais na região. Além disso, o Instituto tem se dedicado ao controle da coleta de capim-dourado e buriti, produtos de grande importância econômica e cultural para as comunidades locais.

Com o aumento do fluxo de turistas, o Naturatins também tem investido na infraestrutura do parque e em ações de educação ambiental para que os visitantes adotem práticas responsáveis durante sua estadia, como o respeito às trilhas, ao uso de recursos naturais e à preservação das espécies locais.

O Parque Estadual do Jalapão pode ser visitado durante o ano todo, mas a estação seca, que vai de maio a setembro, é o período que recebe mais visitantes.

Com 24 anos de história, o Parque Estadual do Jalapão segue consolidado como um dos maiores patrimônios naturais do Brasil. Para Vaneça Corado, supervisora da Unidade de Conservação, o cenário de crescente demanda turística, sua preservação e a conscientização ambiental são essenciais para garantir que as futuras gerações possam desfrutar de suas belezas incomparáveis. “O aniversário de 24 anos do PEJ é uma celebração não apenas das suas paisagens, mas também do esforço coletivo para manter viva a riqueza de seu ecossistema e da cultura local, as comunidades quilombolas do interior do parque e toda a população local, promovendo educação ambiental, turismo sustentável e assim outras fontes de renda também. Só lembrando que o Parque é uma das áreas mais preservadas do Cerrado, essa parte contínua do Cerrado, não tem nenhuma interrupção de lavouras ou qualquer outra coisa nesse sentido. É uma área extremamente preservada, é aberta ao uso público, assim como essa linda paisagem aqui das Dunas”, pontua a supervisora.

A programação especial em celebração ao aniversário foi realizada ao longo do final de semana com atividades de conscientização ambiental, visitas guiadas e experiências imersivas nas comunidades tradicionais. As comemorações se encerraram no fim da tarde desse domingo, 12, com um corte simbólico de bolo no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no centro de Mateiros.