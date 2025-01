Convocação para matrícula nos cursos do TO Graduado da Unitins segue até esta sexta-feira, 17

Os aprovados no vestibular 2025/1 para os cursos do projeto de Interiorização Universitária (TO Graduado) do Governo do Tocantins, executado pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), têm até esta sexta-feira, 17, para enviar a solicitação de matrícula, no endereço eletrônico www.unitins.br/iprotocolo.

Toda a documentação deve ser anexada de acordo com o descrito no Edital de Matrícula. Os candidatos aprovados nas vagas reservadas à autodeclarados pretos e pardos, pessoas com deficiência e indígenas devem enviar os documentos comprobatórios de acordo com a vaga, sendo eles respectivamente: Autodeclaração Racial, Laudo Médico e Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani) ou Declaração de Pertencimento Étnico, contendo assinatura do líder da comunidade indígena.

A Unitins orienta os candidatos a permanecerem atentos à solicitação, pois o reenvio ou envio de novos documentos poderão ser requeridos pela Coordenadoria Geral de Secretaria Acadêmica, durante a análise da solicitação. Este acompanhamento de matrícula poderá ser feito por meio do mesmo endereço eletrônico disponibilizado para registro da solicitação: www.unitins.br/iprotocolo/, utilizando a opção Minhas Solicitações.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Coordenadoria Geral de Secretaria Acadêmica, por meio do telefone (63) 3901-4187 ou o e-mail [email protected].

As provas do vestibular 2025/1 para os cursos do TO Graduado ocorreram em novembro, com a oferta de 1.240 vagas, distribuídas em 15 municípios do Tocantins. Por meio do projeto, são ofertados os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão do Agronegócio e Tecnologia em Gestão Pública.