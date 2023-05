Torneio de Pesca Esportiva acontece em Porto Nacional Com apoio do Deputado Federal Antonio Andrade

Começou nesta sexta-feira, 12, o Torneio de Pesca Esportiva Tucuna Porto, organizado por Valber Albuquerque, Carlos Ernesto e Luiz Neiva. O evento, que tem o belo lago de Porto Nacional como cenário, já se tornou tradição e é um dos maiores do Estado nesse segmento. O encerramento da competição está marcado para sábado, 13 de maio. Participam do torneio pescadores de diversas cidades do Tocantins e de outros estados do país.

Conforme um dos organizadores, Valber Albuquerque, mais de 400 participantes se inscreveram para a disputa. A modalidade é o arremesso de iscas artificiais, e consiste em pescar o tucunaré, fazer a medição, e logo após soltar o peixe.

A iniciativa, conta com apoio especial do deputado federal mais votado do Tocantins nas últimas eleições, Antonio Andrade. Sobre o evento, o parlamentar ressaltou: “Promover o turismo de pesca esportiva é importante porque impulsiona a economia local, atrai visitantes, e sensibiliza a população em relação ao pesque e solte do tucunaré. Eventos como esse, que exploram as potencialidades do nosso município, devem ser incentivados. Precisamos fomentar o turismo na cidade, investindo em atividades sustentáveis que gerem renda para nossa população”, pontuou.

Importante lembrar que além da mega estrutura montada na Orla de Porto Nacional para atender aos participantes e espectadores, terá ainda, entretenimento de qualidade, já que a programação contará com show de Cleyton Farias e o forró da espora, se apresentando nesta sexta-feira, e no sábado para encerrar, o cantor Flaguim Moral comandará a festa. A viabilização dos shows ficou por conta do assessor governamental, Neto Ayres, que com empenho buscou recursos para essa realização.