Governador Wanderlei Barbosa prestigia aniversário de Colmeia e destaca potencial agropecuário do município

O governador Wanderlei Barbosa prestigiou nesta sexta-feira, 12, parte das atividades em comemoração ao aniversário de Colmeia, que completa 43 anos na próxima segunda-feira, 14. A convite do prefeito Joctã José dos Reis, o Governador visitou a 29ª Exposição Agropecuária de Comeia (Expocolmeia).

Durante a visita, Wanderlei Barbosa destacou a importância de Colmeia para a economia e o desenvolvimento do Tocantins, reforçando investimentos do Governo na zona de influência do município. “Colmeia tem se destacado fortemente na agropecuária na região Central do Estado. Prova disso é a Expocolmeia, que ano após ano ganha mais destaque entre os produtores locais. Desta forma, o Governo do Estado tem investido no desenvolvimento de toda essa região, melhorando a qualidade das estradas, entre Itaporã, Goianorte, Couto Magalhães e outros municípios, além de parcerias com a prefeitura para melhorar a qualidade de vida da população”, frisou.

O prefeito Joctã José dos Reis agradeceu ao Governador pela visita e apoio às iniciativas que visam o bem-estar da população. “O município de Colmeia tem melhorado seus índices socioeconômicos. A Expocolmeia é exemplo disso, pois tem atraído todos os anos cada vez mais expositores, produtores e visitantes. A parceria com o Governo do Estado na infraestrutura e outros setores tem sido fundamental para nosso desenvolvimento”, disse.

“É uma satisfação muito grande receber o Governador e sua comitiva em nosso evento. Neste ano, a Expocolmeia ganhou uma dimensão muito importante em nossa região e parte do sucesso da exposição é graças ao apoio do Governo do Estado, que tem investido no desenvolvimento da região”, completou o presidente do Sindicato Rural de Colmeia, Saulo Soares.

O município

Localizado na região Central do Tocantins, a cerca de 200 quilômetros de Palmas, o município de Colmeia foi criado em 14 de maio de 1980, quando foi emancipado do município de Pequizeiro. De acordo com estimativas do IBGE, Colmeia tem cerca de 8 mil habitantes e economia baseada na agropecuária e no setor de comércio e serviços.

Edição: Luiz Melchiades