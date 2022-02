Tocantins recebe mais 6,8 mil doses da CoronaVac para imunização contra covid-19

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O Tocantins recebe na tarde desta sexta-feira, 18, 6,8 mil doses da vacina CoronaVac contra a covid-19. Os imunizantes serão utilizados para dar continuidade à campanha de vacinação de toda a população do Estado.

“Os imunizantes continuam chegando ao Estado, de forma frequente. Por isso, pedimos que toda a população procure um posto de saúde para completar o esquema vacinal. Só assim podemos combater, efetivamente, o vírus. Estamos, neste momento, em uma curva decrescente dos casos de covid-19, mas não podemos esquecer de todos os cuidados necessários, principalmente com a imunização”, enfatiza o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.

O Tocantins já recebeu, até o momento, 2.974.065 doses de vacinas contra a covid-19 e distribuiu 2.841.997 doses aos municípios. 66,86% da população está imunizada com D1 (1.104.283), 53,78% com D2 (891.417); e 2,32% com dose única (41.849). O Estado tem, até o momento, 56,09% de sua população totalmente imunizada.