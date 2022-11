Tocantins encerra participação nos Jogos Escolares Brasileiros com 26 medalhas entre ouro, prata e bronze

Por Elvio Marques/Governo do Tocantins

Dias de muito esporte, surpresas, superação, dedicação, sorrisos, lágrimas, conquistas, derrotas, emoção, medalhas e missão cumprida nas terras cariocas em meio a chuva e um sol tímido. As descrições retratam bem os 13 dias de competições, de 2 a 14 de novembro, dos estudantes-atletas do Tocantins nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) 2022, que aconteceram nos palcos olímpicos 2016.

A participação dos tocantinenses garantiu ao Estado 26 medalhas, entre ouro, prata e bronze, além da Far Play, por boa conduta. 210 atletas, 50 técnicos, além de coordenadores das modalidades, comunicação e fisioterapeutas, estiveram representando a delegação do Tocantins.

“A delegação tocantinense mostrou que o Tocantins também tem esportes, e de qualidade. É o resultado dos investimentos do Governo do Estado, no último ano, nas nossas escolas e nos ambientes esportivos, além de projetos como Jets e Parajets. Temos muitos desafios para conquistar ainda mais medalhas, mas estamos todos, da Seduc e do Estado repletos de felicidade e de gratidão por cada conquista e participação. Os jogos foram disputados com garra, compromisso, profissionalismo e ética. Parabenizo os medalhistas, participantes e toda a equipe da organização. Quem ganha é o Tocantins”, afirma o Secretário Executivo da Educação, Edinho Fernandes, que também esteve presente no início da competição.

O presidente do comitê organizador estadual dos Jogos Escolares do Tocantins (Jets), Leonardo Bernardes, destacou que os estudantes-atletas mostraram que estão preparados para competir em eventos estaduais e nacionais. “A participação foi emocionante. Os nossos alunos estão devidamente capacitados, tanto nas modalidades individuais, como nas coletivas. Portanto, no Rio de Janeiro vimos muita técnica e determinação para vencer”, reforçou Leonardo Bernardes.

Conquistas

Renan Fernandes, estudante-atleta do Atletismo adaptado, conquistou medalha de ouro na série ouro e falou da emoção da vitória. “Não tem outra palavra que não seja felicidade. Enfrentei muitos desafios para chegar a esse resultado porque tenho uma deficiência, mas superei tudo e hoje levo uma medalha de ouro para o Tocantins e muito aprendizado”, disse, emocionado.

O técnico do Atletismo adaptado e professor Geovane Alves de Almeida, da Escola Indígena Tekator, disse que foram momentos de gratidão, desafios e felicidade. “Viemos de tão longe, do interior do Estado, ou até de aldeias, como minha aluna indígena, e ganhar tantas medalhas é confirmar que o esporte inclui, transforma e ensina. Estou muito grato”, ressalta.

Tocantins

Nos dias de competições dos JEB’s, o Tocantins teve representantes em 16 modalidades, sendo elas: Atletismo, Badminton, Ciclismo, Judô, Natação, Tênis de Mesa, Taekwondo, Karatê, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquete, Futsal, Handebol, Voleibol e Wrestling, nas categorias feminino e masculino, além da Ginástica Rítmica.

A etapa estadual dos Jets, classificatória para os JEB’s, aconteceu em outubro, em Palmas, e envolveu cerca de 1.200 atletas, de 136 escolas das redes municipais, estadual e particulares.

Nos JEB’s 2021, a delegação tocantinense contou com 259 integrantes, entre atletas e comissão técnica, conquistando um total de 13 medalhas.

Atletismo

Uma das modalidades com um grande número de medalhas foi o Atletismo.

Foram os seguintes medalhistas:

Renan Fernandes Costa, do Colégio João D’Abreu, de Dianópolis, foi campeão no Arremesso de Peso, e levou medalha de ouro na série ouro, no Atletismo adaptado.

Jesionita Dias Pereira Apinagé, da Escola Indígena Tekator, de Tocantinópolis, também do Atletismo adaptado, levou uma medalha de prata na série ouro, 80m rasos feminino; uma de bronze na série ouro, categoria arremesso de peso; e mais uma de bronze, série ouro, na categoria Equipe Feminina, no revezamento integrado 5x80m, junto com as atletas Thays Fernanda Sales, Vivian Barbosa, Kelle Naiane e Vitória Castro.

Ainda do Atletismo adaptado, conquistaram medalhas: Franckcinato Gonçalves Junior, nos 80m masculino, prata na série prata, do Colégio Cristo Rei, de Pedro Afonso. E ainda Vitória Castro, bronze na série ouro, no salto em distância, da Escola Estadual Rezende de Almeida, de Itapiratins.

Outros estudantes-atletas também levaram medalha no Atletismo, como no lançamento de disco, Erick Ramos dos Reis, da Escola Municipal Professora Sávia Fernandes, de Palmas, medalha de prata, na série prata; e Diulya Rodrigues da Silva, do Colégio João D’Abreu, de Dianópolis, conquistou medalha de bronze na série bronze, no lançamento de disco. E ainda Ana Virgínia de Souza, no salto em distância, prata na série bronze, da Escola Municipal Firmina Pereira, de Ipueiras.

Wrestling

Outra modalidade que deu um show de medalhas foi o Wrestling, que pela primeira vez teve representantes do Estado nos JEB’s.

As medalhas foram para os seguintes estudantes-atletas: Maria Clara de Oliveira, ouro na série prata, da Escola Municipal de Tempo Integral Carolina Campelo Cruz da Silva; Rodrigo Júnior, prata na série bronze, da Escola Estadual Novo Horizonte; Ytallo Carlos, bronze na série prata, da Escola Municipal Aurélio Buarque; e ainda Jan Carlos, medalha de bronze na série prata, do Centro Educacional Conceito.

Badminton

Outro ouro foi no Badminton. A atleta Vivian Nathyeli Ribeiro da Escola Estadual Carmenia Matos, de Porto Nacional, venceu no individual feminino, série bronze.

E não parou por aí. Logo em seguida receberam mais uma medalha de prata na série bronze, a dupla Vivian Nathyeli e Herick Fontoura (Escola Estadual Dom Domingos Carrerot, de Porto Nacional).

Futsal

O Futsal feminino do Tocantins garantiu também uma medalha de bronze na série prata, pelas estudantes do Centro Educacional Frei Antônio, de Tocantínia. A maioria do time é indígena, da etnia Xerente.

Judô

Outras importantes medalhas do Tocantins foram para as estudantes-atletas do Judô. Kamila Ibiapina de Souza, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), na categoria até 58kg, recebeu medalha de prata na série bronze.

Kyara Pareja Leite, do Centro Educacional São Francisco de Assis, até 64kg, recebeu medalha de prata na série prata.

E ainda um bronze na série prata foi para Ana Julia Ramos, do Colégio Presbiteriano Mackenzie, na categoria de até 53kg.

Ginástica Rítmica

Outra modalidade que deu brilho, classe e pódio ao Estado foi a Ginástica Rítmica, com as atletas: Maria Júlia Braga, Rafaela Menezes e Isadora Viana, prata na série cobre, individual geral, são alunas do Colégio Dom Bosco, Marista e Escola Municipal Anne Frank, de Palmas, respectivamente.

Vôlei de praia

O Tocantins também conquistou medalha no Vôlei de Praia, masculino e feminino.

Com uma medalha de prata na série bronze, a dupla foi formada pelos atletas Israel Gabriel Oliveira Borges e Sérgio Gabriel Batista Zimpel, da Escola Municipal Divina Borges, de Cariri do Tocantins.

Já o Vôlei de Praia feminino, a dupla Andressa Moura e Gabriela Xavier, do Colégio Militar do Tocantins Custódia da Silva Pedreira, de Porto Nacional, ficou em 2° lugar na série cobre.

Taekwondo

No Taekwondo, o atleta Alexandre Tavares, da Escola de Tempo Integral Rita Andrade Santos de Paraíso do Tocantins, categoria até 37kg, conquistou a medalha de prata na série ouro.

Basquetebol

As meninas da Escola Municipal Maria Júlia Amorim, de Palmas, deram um show de cestas no Basquetebol feminino, finalizando a sua participação em 2° lugar na série cobre.

Handebol

As estudantes-atletas do Handebol feminino do Tocantins levaram medalhas de bronze na série cobre. Elas são do Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins, de Paraíso do Tocantins.

Voleibol

Já no Voleibol masculino, os atletas da Escola Municipal Divina Borges, de Cariri do Tocantins, conquistaram a terceira colocação na série cobre.

Natação

Outro que subiu ao pódio, de forma simbólica, por Far Play, por ter tido uma boa atitude durante os jogos, foi Diogo Jorge Sousa, da Escola de Tempo Integral Margarida Lemos, de Palmas, na Natação, 50m.

JEB’S

Os estudantes-atletas de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal participaram dos Jogos Escolares Brasileiros 2022. O evento é um esforço conjunto entre a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), e o Governo do Brasil, através da Secretaria Especial do Esporte, órgão oficial do Ministério da Cidadania.

Além do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a competição também ocorreu na Universidade da Força Aérea (UNIFA), e no Complexo Esportivo de Deodoro, bairro localizado na Zona Norte carioca.

Em 2021, foram 5.114 estudantes-atletas que disputaram os JEB’s, já nessa edição a quantidade foi ainda superior, um total de 5.646 atletas, entre 12 e 14 anos.

O evento foi uma seletiva para o campeonato sul-americano.

Medalhas:

Ouro

Atletismo – Arremesso de Peso – Renan Fernandes – Colégio João D’Abreu – Dianópolis – Ouro na série ouro

Wrestling – Maria Clara de Oliveira – Escola de Tempo Integral Caroline Campelo – Palmas – Ouro na série prata

Badminton – Vivian Nathyeli – Escola Estadual Carmenia – Porto Nacional – Ouro na série bronze

Prata

Basquete feminino – Escola Municipal Maria Júlia Amorim – Palmas – Prata na série cobre

Taekwondo – Alexandre Tavares – Escola Estadual de Tempo Integral Professora Rita Andrade – Paraíso – Prata na série ouro

Judô – Kamila Ibianpina – IFTO – Palmas – Prata na série bronze

Judô – Kyara Pareja – Colégio São Francisco – Palmas – Prata na série prata

Badminton – Herick e Vivian Nathyeli – Prata na série bronze

Volêi de Praia masculino – Escola Municipal Divina Borges – Prata na série bronze

Volêi de Praia Feminino – Colégio Militar do Tocantins Custódia da Silva Pedreira – Prata na série cobre

Wrestling – Rodrigo Junior – Escola Estadual Novo Horizonte – Prata na série bronze

Ginástica Rítmica – Isadora, Maria Júlia e Rafaela – Prata na série cobre

Atletismo – Lançamento de disco – Erick Ramos – Prata na série prata

Atletismo – Salto em distância – Ana Virginia – Prata na série bronze

Atletismo – 80m rasos – Jesionita Dias – Prata na série ouro

Atletismo – 80 m rasos – Frankcinato Gonçalves – Prata na série prata

Bronze

Futsal feminino – Colégio Estadual Frei Antônio – Tocantínia – Bronze na série prata

Handebol feminino – Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins – Paraíso – Bronze na série cobre

Voleibol masculino – Escola Municipal Divina Borges – Cariri – Bronze na série cobre

Judô – Ana Julia Ramos – Colégio Mackenzie – Palmas – Bronze na série prata

Wrestling – Ytallo Carlos – Escola Municipal Aurélio Buarque – Palmas – Bronze na série prata

Wrestling – Jan Carlos – Colégio Conceito – Palmas – Bronze na série prata

Atletismo – Lançamento de disco – Diulya Rodrigues – Bronze na série Bronze

Atletismo – Arremesso de peso – Jesionita Apinagé – Bronze na série ouro

Atletismo – Revezamento 5x80m – Kele, Thays, Jesionita, Vivian e Vitória – Bronze na série ouro

Atletismo – Salto em distância – Vitoria Castro Costa – Bronze na série ouro

Far Play

Natação – Diogo Jorge – Escola de Tempo Integral Margarida Lemos – Palmas