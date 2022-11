Com o apoio do MPTO, Dia D de Combate à Hanseníase mobiliza municípios tocantinenses

Por Daianne Fernandes/MPTO

Ações alusivas ao combate da hanseníase foram realizadas em todo o estado nesta quinta-feira, 10. A mobilização foi planejada durante audiências realizadas pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), em conjunto com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (Cosems-TO), para o acompanhamento das políticas públicas de combate à hanseníase.

As audiências são parte de um processo administrativo instaurado, neste ano, pela promotora de justiça Araína Cesárea, titular 27ª Promotoria de Justiça em Palmas.

O Dia D de Conscientização, Prevenção e Enfrentamento da Hanseníase teve como tema central o lema “Quem Trata, Cura! ” e mobilizou municípios e instituições da sociedade civil.

Em Palmas, foi realizada pela Secretaria Municipal da Saúde uma ação na USF Taquari, com panfletagem para os comerciantes locais, levando informações sobre a doença. Também foi feito um mutirão de avaliação odontológica para os pacientes já diagnosticados.

Entrevistas na imprensa local, programas de rádio abordando o tema e cards nas redes sociais do MPTO também fizeram parte das atividades realizadas no dia D. “A hanseníase é uma doença tratável e o início do tratamento já garante o fim da cadeia de contágio, que é o que se pretende com essa mobilização”, destacou Araína Cesárea.