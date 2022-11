VII Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela começa dia 22 de novembro

Autor: Samara Martins

Chegou a hora de conferir como jovens estudantes pensam e produzem cinema. Nesta terça-feira, 22, será dada a largada na VII edição do Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela com a exibição dos 27 curta-metragens das mostras competitivas e filmes convidados. A programação, que é gratuita, se estende até o dia 24 de novembro, no Cine Cultura, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Na quinta-feira, 24, também acontece a cerimônia de premiação, a partir das 19h, na Grande Praça do Espaço Cultural. Este ano, o evento retorna totalmente ao formato presencial após dois anos acontecendo apenas no formato online.

Você na Tela

Promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela tem como objetivo promover o protagonismo infantojuvenil e estimular inserção de crianças, jovens estudantes e universitários no processo de criação, produção e apreciação da linguagem cinematográfica com estímulo à realização e à exibição de obras audiovisuais.

Filmes convidados

O curta ‘O Segredo de João’, da diretora Elisângela Dantas, fará a abertura do Festival, na terça-feira, às 14h. O filme de ficção a importância do audiovisual em sala de aula e o fortalecimento das relações familiares. “O curta nasceu da vontade de contribuir com a cultura do país, com um filme que enalteça a relação de avós com seus netos, e que falasse sobre a relevância do cinema na educação das crianças”, explica a diretora, que também é coordenadora do Você na Tela.

Também serão exibidos no festival o longa ‘O Comedy Club’, do diretor André Araújo; ‘Benzedores: preceito e rituais de cura’, dos diretores Antônio Gois de Souza, Lucilene Ferreira da Silva, Natalia Cristina de Oliveira e Núbia Nogueira do Nascimento e ‘DaVIDAntônia’, do diretor Tássio Soares.

Terça-feira, 22

14h- Abertura

14h10 – Sessão Especial – Bate-papo com presença do elenco

O Segredo de João, Elisângela Dantas /Ficção| TO| 2022|20’/ Classificação: Livre

14h50 – Mostra competitiva Jovem Cineasta

Ária e o Leão Lunar, Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro, 3:36’, TO. Classificação: Livre.

Uma aventura no portal da cruz, Escola de Tempo Integral Daniel Batista, 10:51’, TO, Classificação: Livre.

Ivy, seu tempo, suas prioridades! Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, Mostra Jovem Cineasta, 7:45’, TO, Classificação: Livre.

Os três amigos, Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, Mostra Jovem Cineasta, 2:45’, TO. Classificação: Livre.

Sessão Especial

18h30 – Benzedores: preceito e rituais de cura, dos diretores Antônio Gois de Souza, Lucilene Ferreira da Silva, Natalia Cristina de Oliveira e Núbia Nogueira do Nascimento

Mostra Competitiva Universitária

Amazônia XXI, Zefel Coff, Universidade de Brasília (UNB), Mostra Universitária, 6,38’, DF. Classificação: Livre.

Tik Tok Truffaut, Marco Souto e Felipe Gue Martini, Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), Mostra Universitária, 4’, RS. Classificação: Livre.

Joyce, Marçal Vianna, Encontrarte Audiovisual, Universidade Veiga de Almeida, Mostra Universitária, 15’, RJ. Classificação: 16 anos

Fundição, Túlio de Melo, Universidade Federal do Tocantins (UFT), Mostra Universitária, 11’, TO. Classificação: Livre.

Assim como Lembramos, Universidade Federal Fluminense, Alice Ripper, Mostra Universitária, 26:36, RJ. Classificação: 16 anos

Quarta-feira 23

14h – Mostra Competitiva Jovem Realizador

Guarda-chuvas amarelos, Ícaro Railan, Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto, Mostra Jovem Realizador, 9:18’, TO, Livre.

A revolta dos sinais de pontuação, Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro, Mostra Jovem Realizador, 4:22’ TO. Classificação: 12 anos.

Transformação de vida, Colégio Presbiteriano Mackenzie Palmas, Mostra Jovem Realizador, 4:32’, TO. Classificação: Livre.

Valor de pequenos gestos, Colégio Presbiteriano Mackenzie Palmas, Mostra Jovem Realizador, 14:59’, TO. Classificação: Livre.

Sessão Especial

15h – DaVIDAntônia, Tássio Soares/ Documentário|TO|2022|24’/ Classificação: Livre

15h30 – Mostra Competitiva Jovem Realizador

Pressão, Colégio Presbiteriano Mackenzie Palmas, Mostra Jovem Realizador, 6:26’, TO, Classificação: 12 anos.

Ajuda, Colégio Presbiteriano Mackenzie Palmas, Mostra Jovem Realizador, 14:36’, TO, Classificação: 12 anos.

Não é mera coincidência, Escola Municipal Thiago Barbosa, Mostra Jovem Realizador, 3:22, TO. Classificação: Livre.

Diário de um Estudante, Cia de Teatro Adolescena, ETI Anísio Espínola Teixeira, Mostra Jovem Realizador, 11:55’, TO. Classificação: Livre.

16h30 – Mostra Competitiva Brasil na Tela

A vida é uma Arte, Andiara Matos de Souza e Kauane Jane dos Santos, Educavídeo Gramado, Mostra Brasil Na Tela, 7:01’, RS. Classificação: Livre.

Bem me quer – Mal me quer, Sophia da Cruz Kohlrausch e Giovana da Silva, Educavídeo Gramado, Mostra Brasil Na Tela, 9:15’, RS. Classificação: Livre.

O vislumbre Entre eles, Adriano Brumelhaus, Colégio Estadual Farroupilha, Mostra Brasil na Tela , 13:12’, RS. Classificação: 12 anos.

Este vazio dentro de mim, Ângelo Luiz Tres, Colégio Estadual Farroupilha, Mostra Brasil na Tela, 7:59’, RS. Classificação: 12 anos.

Colar do amor, Rodrigo Lunas, Colégio Estadual Farroupilha, Mostra Brasil na Tela, 13:46’, RS. Classificação: 12 anos.

Viva para amar, Patick dos Santos, Colégio Estadual Farroupilha, Mostra Brasil na Tela, 6:20’, RS. Classificação: 12 anos.

Clozapina, Kamilly Rauchkob, Colégio Estadual Farroupilha, Mostra Brasil na Tela, 5:14’, RS. Classificação: 14 anos.

Anne Frank e o anexo secreto, Daniela Lamera, Colégio Estadual Farroupilha, Mostra Brasil na Tela, 7:0’, RS. Classificação: 12 anos.

Enola Holmes: O caso do marquês desaparecido, Nicolly Paim, Colégio Estadual Farroupilha, Mostra Brasil na Tela, 10:08’, RS. Classificação: 12 anos.

Dance, Janaína Sanches, E.M. Medalhista Olímpico Thiago Braz da Silva, Mostra Brasil na Tela, 5.09’, RJ. Classificação: Livre.

Sessão Especial Bate-papo com diretor e elenco

18h30 – O Comedy Club, André Araújo/ Comédia| TO| 2022|95’/ Classificação: 12 anos

Quinta-feira, 24

19h30: Cerimônia de Premiação (Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho)

Texto: Redação FCP

Edição: Secom