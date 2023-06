TJTO doa mobiliário à Polícia Militar para ajudar na estruturação de unidades no interior

Por Neuracy Viana

Em mais um ato de parceria e responsabilidade social, o Poder Judiciário do Tocantins garantiu a doação de 110 mobiliários que vão ajudar na estruturação de unidades da Polícia Militar do Estado (PM/TO). A doação foi oficializada em encontro realizado na tarde desta terça-feira (30/5), com a presença do comandante-geral da PM/TO, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça.

A presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe falou da importância do gesto. “Com a doação desse mobiliário estamos contribuindo para que os nossos militares tenham melhores condições de trabalho para cuidar da nossa segurança”, destacou a presidente do TJTO, ressaltando que todos os móveis estão em boas condições. “Tenho certeza que vai ser de bom uso pela Polícia Militar”, completou.

Entre os itens doados estão mesas, cadeiras, bancos de espera, poltronas, armários, refrigeradores, sofás em couro e em tecido, gaveteiros volantes, estantes, painéis em madeira, freezers e ventiladores.

Estruturação de unidades

Para o comandante da PM, a doação veio em boa hora. “Nós temos várias unidades que foram criadas agora. São unidades que estão sendo estruturadas, e o mobiliaria que está sendo repassado pra nós, distribuiremos para essas unidades para que de fato possam ser montadas e efetivadas”, disse o coronel, citando como exemplo as unidades de Taguatinga, Palmeirópolis, Alvorada, Goiatins e Xambioá.

“Esse ato é mais uma demonstração da parceria do Tribunal de Justiça e da deferência que sempre teve para com a nossa instituição Polícia Militar”, ressaltou o comandante.

Também participaram do encontro a diretora-geral do TJTO, Ana Carina Mendes Souto; o assessor militar junto ao TJTO, coronel Jaizon Veras Barbosa; o assessor militar adjunto, tenente-coronel Ricardo Apolinário de Carvalho; a coordenadora de Gestão de Pessoas da Assessoria Militar (Asmil), major Hilma da Silva Costa; o coordenador de Gestão de Contratos e Convênios da Asmil, major Leonardo Gomes Coelho Lagares; e o coordenador de Segurança, major José Ribamar Maciel da Silva.